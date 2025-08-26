Camila Dolabjian brilló en la mesa de Mirtha tras haber sorprendido a Juana Viale un año atrás

Camila Dolabjian volvió a sentarse en una de las mesas más emblemáticas de la televisión argentina, esta vez en La Noche de Mirtha, donde analizó las causas judiciales vinculadas a la industria farmacéutica que hoy golpean al Gobierno nacional. “Estas fueron las semanas más complicadas desde que asumió”, afirmó la periodista, reconocida por su labor en Radio Rivadavia y como docente de la Universidad Torcuato Di Tella.

Quién es Camila Dolabjian, la periodista que sorprendió a Juana Viale con su CV

Su presencia en la mesa de Mirtha marca un nuevo paso en la visibilidad de una carrera que crece a pasos firmes. Un año atrás, Dolabjian había captado la atención del público en Almorzando con Juana Viale, donde sorprendió por su juventud y su extenso currículum. Entonces, con apenas 26 años, Juana la presentó con admiración: “Periodista, abogada, docente, tiene un montón de títulos y es súper joven”.

Con humor, la conductora se animó a bromear sobre la dificultad de pronunciar su apellido armenio y, entre risas, le preguntó la edad. “26”, respondió Camila, dejando en claro que su pasión por el estudio y la docencia había sido clave para construir una trayectoria sólida en poco tiempo. “Siempre me gustó estudiar, estoy muy apasionada con lo que hago”, confesó.

En aquella ocasión, Dolabjian habló también de su rol como docente en la cátedra de Teoría Política Uno en la UTDT: “Chupate esa, Hobbes, Locke, Maquiavelo”, bromeó, generando la sorpresa de la mesa.

Hoy, un año después, vuelve a destacarse en televisión pero desde un lugar más maduro y político: analizando la coyuntura que sacude a la Casa Rosada. Entre la frescura de sus primeras apariciones y la contundencia de sus análisis actuales, Camila Dolabjian se consolida como una de las voces jóvenes más relevantes del periodismo argentino.

Con información de Noticias Argentinas