La palabra de Coscu, Sasha Ferro y Agucho, tras la internación de Octavio «Oky» Appo

El streamer Octavio Appo, mejor conocido como Oky, causó preocupación en las redes tras hacer un vivo donde mostró un comportamiento extraño. En un stream que debía ser para promocionar una casa de apuestas, el joven admitió haber consumido sustancias, hizo polémicas afirmaciones, rompió objetos en su hogar y tuvo que intervenir la policía. La palabra de sus colegas.

Qué dijeron Coscu, Sasha Ferro y Agucho sobre Oky: «sean más conscientes»

Oky generó una gran preocupación en sus seguidores. Lo que en un inicio comenzó como un stream para promocionar un casino online terminó con Octavio haciendo confesiones personales. El joven aseguró que estaba bajo el efecto de sustancias, habló balbuceando, hizo extrañas afirmaciones y terminó llorando.

Además, confesó haber roto vidrios en su departamento y mostró heridas. Finalmente, su colega y amigo, el influencer conocido como Agucho, se apersonó en su domicilio junto con la policía. Horas después, la familia de Oky comentó que tomaron la decisión de internarlo.

Tras el episodio, su expareja, la «tuitera» Sasha Ferro, pidió empatía y respeto hacia su exnovio. «Estaría bueno que traten el tema con más cuidado, nefastas las comunidades que se están burlando de lo que le está pasando a Oky«, comenzó el descargo la influencer.

«Más allá que te caiga bien o mal, o más allá de las cagadas que se haya mandando es una persona. Alguien que está pasando por un mal momento, y no solo por drogas, suponemos que está en una especie de “brote”. Así que en vez de burlarse, infórmense y sean más conscientes sobre temas de adicciones y salud mental«, escribió Ferro.

Agucho también se comunicó con sus seguidores, tras interferir en el complejo episodio que atravesó Octavio. «Gracias a dios no pasó a mayores, esta todo bien, quiero que se queden tranquilos», dijo en un vídeo que publicó en sus redes. Por último, dijo: «no me parece piola, no está bueno seguir metiendo cizaña con alguien que ya está lastimado».

Alguien quien sorprendió con su mensaje fue Coscu, el streamer más popular del país. «Vi otras comunidades descansando a Oky por su estado actual. No quiero ver en mi comunidad post riéndose o burlándose de lo que le esta pasando», escribió en X.

«Yo se que yo estoy peleado con el chabón y que se las mando etc. También se que va a mostrar chats. Pero el chabón necesita ayuda, no que la gente se burle y lo señale. Su familia y amigos mas cercanos lo están tratando de ayudar y acompañar como pueden. Acá el que se burla se va baneado», aseguró Coscu.