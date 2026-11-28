PH, Podemos Hablar: los cinco invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 28 de noviembre en Telefe
Una reciente eliminada de MasterChef Celebrity, figuras del espectáculo y una deportista serán los protagonistas de una nueva noche de confesiones en el ciclo de entrevistas.
Andy Kusnetzoff se prepara para una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, este sábado 28 de noviembre por la pantalla de Telefe. El conductor recibirá a cinco personalidades del periodismo, el espectáculo y el deporte.
Una de las presencias que mayor expectativa genera es la de Luciana Geuna, quien recientemente quedó eliminada de MasterChef Celebrity y ahora enfrenta una nueva etapa profesional.
Quiénes son los invitados de PH, Podemos Hablar este sábado 28 de noviembre
El tradicional punto de encuentro contará con la participación de:
- Luciana Geuna: la periodista llega tras su despedida del reality gastronómico conducido por Wanda Nara.
- Silvina Escudero: la bailarina y actriz atraviesa una nueva etapa sentimental después de su separación matrimonial.
- Daniel Aráoz: el reconocido actor y humorista repasará distintos momentos de su trayectoria artística.
- Daniel Roggiano: el meteorólogo será otro de los protagonistas de la noche.
- Agustina Albertario: la jugadora de hockey y exintegrante de Las Leonas representará al mundo del deporte.
A qué hora ver PH, Podemos Hablar este sábado en Telefe
La nueva emisión del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff comenzará a las 21.30 por Telefe.
El programa volverá a apostar por las confesiones personales, las historias de vida y las anécdotas de sus invitados en una nueva disputa por el rating del sábado.
En El Trece, Juana Viale volverá a reemplazar a Mirtha Legrand al frente de su histórica mesaza, mientras la diva continúa con su recuperación.
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