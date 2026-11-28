Andy Kusnetzoff se prepara para una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, este sábado 28 de noviembre por la pantalla de Telefe. El conductor recibirá a cinco personalidades del periodismo, el espectáculo y el deporte.

Una de las presencias que mayor expectativa genera es la de Luciana Geuna, quien recientemente quedó eliminada de MasterChef Celebrity y ahora enfrenta una nueva etapa profesional.

Quiénes son los invitados de PH, Podemos Hablar este sábado 28 de noviembre

El tradicional punto de encuentro contará con la participación de:

Luciana Geuna: la periodista llega tras su despedida del reality gastronómico conducido por Wanda Nara.

la periodista llega tras su despedida del reality gastronómico conducido por Wanda Nara. Silvina Escudero: la bailarina y actriz atraviesa una nueva etapa sentimental después de su separación matrimonial.

la bailarina y actriz atraviesa una nueva etapa sentimental después de su separación matrimonial. Daniel Aráoz: el reconocido actor y humorista repasará distintos momentos de su trayectoria artística.

el reconocido actor y humorista repasará distintos momentos de su trayectoria artística. Daniel Roggiano: el meteorólogo será otro de los protagonistas de la noche.

el meteorólogo será otro de los protagonistas de la noche. Agustina Albertario: la jugadora de hockey y exintegrante de Las Leonas representará al mundo del deporte.

A qué hora ver PH, Podemos Hablar este sábado en Telefe

La nueva emisión del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff comenzará a las 21.30 por Telefe.

El programa volverá a apostar por las confesiones personales, las historias de vida y las anécdotas de sus invitados en una nueva disputa por el rating del sábado.

En El Trece, Juana Viale volverá a reemplazar a Mirtha Legrand al frente de su histórica mesaza, mientras la diva continúa con su recuperación.