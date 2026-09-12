La Peña de Morfi: quiénes son los invitados de este domingo y quién acompañará a Diego Leuco en Telefe

La Peña de Morfi tendrá este domingo una nueva edición por la pantalla de Telefe, con Diego Leuco al frente del programa y Sofi Martínez como conductora invitada. Desde las 13:30, el ciclo volverá a combinar música en vivo, entrevistas, gastronomía, humor y deporte.

La propuesta tendrá una fuerte presencia musical, con artistas de distintos géneros que pasarán por el escenario del programa. Además, Maru Botana será una de las invitadas y hablará sobre su participación en los nuevos proyectos de MasterChef.

Quiénes estarán en La Peña de Morfi este domingo

Uno de los grandes protagonistas de la jornada será Chaqueño Palavecino, quien llevará el folklore al escenario de La Peña. También se presentarán Los Pericos, una de las bandas referentes del reggae argentino, y el cantante de cumbia santafesina Uriel Lozano.

La programación musical sumará además una presencia diferente: Verónica Cangemi, reconocida cantante lírica argentina de trayectoria internacional, llegará por primera vez al ciclo.

De esta manera, el programa buscará recorrer distintos géneros, desde el folklore y el reggae hasta la cumbia y la música lírica.

Sofi Martínez acompañará a Diego Leuco en la conducción

En esta oportunidad, Diego Leuco estará acompañado por Sofi Martínez, quien se incorporará especialmente como conductora invitada.

La periodista deportiva se sumará a la dinámica del programa para acompañar las entrevistas, presentaciones musicales y diferentes segmentos que se desarrollarán durante la tarde.

Maru Botana hablará sobre MasterChef

Otra de las presencias destacadas será la de Maru Botana, quien tendrá una entrevista especial y adelantará detalles de los proyectos que la tendrán nuevamente vinculada al universo de MasterChef.

La cocinera se prepara para integrar el jurado de MasterChef Junior junto a Germán Martitegui e Ian Lucas, mientras Vero Lozano estará al frente de la conducción.

Durante su paso por La Peña de Morfi, Botana también hablará sobre las novedades relacionadas con MasterChef Celebrity y su regreso a la pantalla.

Cocina, humor y deporte: los clásicos de La Peña de Morfi

Además de los invitados, el programa mantendrá sus segmentos habituales. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de la cocina y compartirán nuevas recetas durante la emisión.

El humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que el deporte tendrá su espacio en Lo del Turco, encabezado por el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín.

Con música en vivo, gastronomía, entrevistas y humor, La Peña de Morfi se podrá ver este domingo desde las 13:30 por Telefe, con Diego Leuco y Sofi Martínez al frente de una nueva edición.