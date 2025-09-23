La polémica predicción de una vidente sobre la salud de Thiago Medina: “empezar a complicar” 

Hace unos días, la vidente Kiara Ríos generó revuelo en redes sociales al realizar una predicción sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva tras un grave accidente en moto. Ahora, volvió a compartir una nueva visión que volvió a encender la polémica.

Qué predijo sobre la salud de Thiago Medina la vidente Kiara Ríos

«Veo otra cirugía más y un corte en la garganta, una traqueotomía y coágulos de sangre que va a haber que preocuparse para que no pueda ahogarse», había anticipado la astróloga seis días atrás, en un video que rápidamente se viralizó.

En las últimas horas, Kiara publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram, donde profundizó sobre lo que, según ella, está por venir. «Tuve una visión muy fuerte, la vengo sintiendo desde anoche», comenzó diciendo.

«Visualizo que en estos días se va a estar confirmando dos cosas: veo neumonía bilateral, se va a empezar a complicar la salud de los pulmones», lanzó.

«Y también hay que ir pensando, después de diez días de estar en terapia intensiva, en la traqueotomía. Acuérdense que yo lo dije los primeros días», agregó.

Las reacciones no tardaron en llegar. El video recibió una catarata de comentarios, muchos de ellos críticos. «Ya lo informaron a la mañana eso», «Pero vos aparecés después del parte médico», «Usted siempre hablando de muerte. No hable más de Thiago», «Dejá de currar y pensá en la familia», fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación.

La actitud de Kiara Ríos fue cuestionada por usuarios que consideran inapropiado hacer este tipo de predicciones en medio de una situación tan delicada. Sin embargo, otros seguidores se enfocaron en enviar energía positiva y sumarse a la cadena de oración por la recuperación de Thiago.

Atelectasia: qué significa el nuevo cuadro médico sobre la salud de Thiago Medina

De acuerdo con la información de Johns Hopkins Medicine, la atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente y dificulta la oxigenación de la sangre. Esta condición puede presentarse de dos maneras: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.

La situación de Thiago sigue siendo compleja, y tanto su familia como sus allegados continúan pidiendo cadenas de oración y energía positiva para acompañarlo en este proceso de recuperación.