Thiago Medina y un parte médico poco alentador: “Episodio de injuria pulmonar”

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, reveló que el joven atraviesa un “episodio de injuria pulmonar” a más de dos semanas de su internación, causada por un fuerte accidente automovilístico que lo llevó a permanecer en la Unidad de Terapia Intensiva. Los detalles en esta nota.

Thiago Medina y un parte médico poco alentador

En un nuevo parte médico, Daniela Celis reveló que Thiago Medina, el padre de gemelas de un año y medio de edad, cursa el episodio de daño en el pulmón causado por una infección, “bajo cobertura antibiótica”.

Asimismo, la madre de las hijas de Thiago y también exparticipante de Gran Hermano, reveló que Medina continúa “sin requerimiento de drogas para mantener la presión”. Al tiempo en que destacó la evolución de su salud.

“Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia”, escribió la joven al referirse al diagnóstico que indica el colapso de una parte o todo el pulmón que impide que se expandan completamente los sacos de aire.

“El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, concluyó Celis en una nueva historia de Instagram, de la misma manera que mantiene informados a sus seguidores desde el accidente.

La salud de Thiago Medina.

Camilota pidió por la salud de Thiago Medina

Camila Medina, más conocida como “Camilota”, pidió oración por el estado de salud de Thiago. Lo hizo a través de un video en sus historias de Instagram, donde comparte diariamente los partes médicos de su hermano y recuerdos junto a él.

“Vengo acá a pedirle a todos aquellos que creen, todos aquellos creyentes que oremos por la vida de Thiago Agustín Medina”, comenzó. Luego dijo: “Está con los pulmones comprometidos. Ayer y hoy tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón como hermana, como todos que estamos pasando un mal momento, que oremos por él, por él y por todos los que están en terapia intensiva”.

Con información de NA