«No lo sabía»: Jesica Cirio rompió el silencio y habló sobre el engaño de Martín Insaurralde

Jesica Cirio se sentó el mediodía de este viernes en el estudio de «El Noticiero de la Gente», de Telefe, para hablar sobre su vínculo con Martín Insaurralde, su polémico divorcio, y el escándalo del intendente de Lomas de Zamora con Sofía Clerici, tras las imágenes que los mostraron a bordo de un yate en las costas de Marbella.

Jesica Cirio fue entrevistada por Germán Paolosky, Mauro Szeta y Milva Castellini, quienes decidieron abordar todos los temas que involucran a la modelo, ahora imputada por supuesto lavado de dinero tras el acuerdo de divorcio con Martín Insaurralde, tras nueve años de relación.

«Para mi fue una sorpresa, me desayuné con eso y fue bastante fuerte» contó Jesica Cirio respecto de la viralización de las fotos de Martín Insaurralde en las costas de Marbella, a bordo de un lujoso yate y con gastos expensivos.

Respecto de sus sentimientos, la conductora de «La Peña de Morfi» señaló que «una no se separa por un solo motivo«. En ese marco, ratificó que la relación entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici «era anterior», durante su matrimonio, «pero yo no lo sabía» destacó.

«Cuando una no está bien, una preserva a sus hijos y por eso decidí distanciarme. Nos separamos en noviembre y yo me fui al departamento que tenía de soltera» explicó Jesica Cirio, quien insistió en que «nunca dejé de trabajar. Mi vida es la misma que antes de conocerlo a él».

Tras las imágenes, Jesica Cirio contó que «tuve una conversación muy cortita» con Martín Insaurralde, tras la aparición de las fotos en Marbella. «Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Son muchas cosas. La relación no venía bien hace tiempo» remarcó en el diálogo con Germán Paoloski y el equipo de Telefe Noticias.

«Quiero que se aclare todo para que no afecte mi trabajo. Hay marcas que con toda esta situación plantean qué puede pasar. Quiero tener la tranquilidad de seguir adelante», indicó Jesica Cirio.

Respecto del engaño, Jesica Cirio declaró que «creo que la política no lo cambió. Pero también tal vez fue por el desgaste de la misma relación. Esta independencia de la cual yo hablo, y la que teníamos, no colaboró demasiado para que todo siga«.

Qué dijo Jesica Cirio sobre su millonario divorcio con Martín Insaurralde

Consultada respecto del millonario divorcio de Martín Insaurralde, Jesica Cirio se defendió y señaló que «mi vida es la misma que llevo antes de conocerlo a él».

«Nunca hubo un arreglo de divorcio por esa cifra (20 millones de dólares), no es real. No hubo arreglo. Sí firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso, porque tenemos una hija en común» indicó Jesica Cirio sobre Martín Insaurralde y su separación.

También señaló que «no hay cuentas en Uruguay», tal como se había rumoreado respecto del matrimonio Insaurralde – Cirio. «Al menos, por mi parte», aclaró la conductora de «La Peña de Morfi».

Qué dijo Jesica Cirio sobre su relación con Elías Piccirillo

En cuanto a su presente sentimental, Jesica Cirio descartó también los rumores sobre su vínculo con el empresario Elías Piccirillo, a pesar de no mencionarlo.

«Me separé y estoy conociendo gente. No presenté ningún novio. Entiendo que interesa pero no tengo nada para contar» señaló la conductora de «La Peña de Morfi» respecto de su presente amoroso.