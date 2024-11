La reacción del papá de Franco Colapinto tras el encuentro de su hijo con la China Suárez 

El encuentro que tuvieron Franco Colapinto y la China Suárez en Madrid fue tendencia a partir del video que se viralizó en las redes, donde se los ve a ambos caminando por las calles madrileñas.

Si bien existían rumores sobre un posible vínculo entre ellos desde hace algunos meses, la confirmación de esta posible relación llamó la atención de todos y no tuvo muy buenas repercusiones en las redes y en la gente cercana a los involucrados.

El enojo del papá de Franco Colapinto después de ver a su hijo con la China Suárez

La revelación sobre el encuentro de Franco Colapinto y la China Suárez fue más allá de los memes en Twitter y generó que los fanáticos apunten contra ambos.

Por el lado de la China, se la criticó por su manera de relacionarse con hombres más jóvenes, recordando su vínculo con Rusherking (24 años) y los rumores que la relacionaban con Lauty Gram (22 años) y Marcos Ginocchio (25 años). En este sentido, muchos usuarios bromearon sobre el hecho de que cuando la China tuvo a su primera hija con Nicolas Cabré, el corredor profesional recién estaba cumpliendo 11 años.

Sin embargo, llamativamente esta vez la mujer no fue la única criticada. Por su parte, muchos fanáticos de la promesa de Fórmula 1 apuntaron contra el corredor por “desviarse” de su carrera profesional y no enfocarse en llevar a la Argentina a lo más alto del automovilismo.

En este contexto, la periodista que grabó a ambos contó que en la familia Colapinto hay un fuerte enojo con Franco por el video y la salida romántica con la actriz. Según Magali Seca, la influencer que los encontró in fraganti, el papá del joven de 21 años, Aníbal Colapinto, no estaría para nada de acuerdo con la posible relación de su hijo, de la cuál el corredor no hizo ninguna aclaración.

El disgusto del representante de Franco Colapinto, por el video que en el que se lo ve con la China Suárez

Más allá de la opinión de los más cercanos, lo que sorprendió fue la declaración del representante de Franco Colapinto, Jamie Campbell-Walter, que expresó en las redes su enojo contra aquellos que lo culpan de no haber estado atento a la vida del corredor.

Por su parte, el manager del piloto se mostró muy molesto en twitter y calificó la cita por las calles españolas como “un error”: “Escuchen atentamente, porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, de insultar y de decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de esto y no necesito más comentarios. Enfoquémonos en Las Vegas y en correr, pero para hacer eso, necesito que se callen la boca”.

Además de dejar en claro su bronca contra quienes le señalan cómo hacer su trabajo, Campbell- Walter sostuvo que el foco de Franco debe estar puesto en lo profesional: “Estuve aquí mucho antes que ustedes, apoyando a franco, y estaré mucho tiempo después. Todos cometemos errores y él aprenderá de ello”.

A partir de esto, queda claro que la reacción de la gente con el encuentro de la China Suárez y Franco Colapinto no fue la mejor. Sin embargo, ninguno de los protagonistas salió a dar declaraciones al respecto, dejando en vilo la incertidumbre sobre su relación.