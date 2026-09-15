La Reina del Flow hizo vibrar Buenos Aires: el emotivo mensaje de Carolina Ramírez y el gesto final con Argentina

El universo de La Reina del Flow salió de la pantalla y desembarcó en el Movistar Arena, donde los protagonistas de la exitosa serie colombiana se encontraron cara a cara con sus fanáticos argentinos. La primera de las dos presentaciones previstas en Buenos Aires combinó música, baile, emoción y varios de los grandes éxitos que marcaron la ficción.

La jornada comenzó a las 20 con la presentación de Juli Obregón, encargada de abrir el escenario antes de la llegada del elenco. La artista inició su show con su canción “Una trampa”, acompañada por tres bailarinas, y continuó con “Deja Vú”, también de su autoría.

Luego interpretó “Levitating”, de Dua Lipa, y “¿Qué nos pasó?”, de Tini. Antes de presentar “Ojalá que no”, su próximo lanzamiento, contó que la canción nació después de una experiencia sentimental.

“Esto lo escribí cuando estaba con el corazón roto. Siempre queda la esperanza de que el destino nos vuelva a unir”, expresó.

La Reina del Flow hizo vibrar el Movistar Arena

Con producción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment, La Reina del Flow inició así su paso por Buenos Aires, donde tiene prevista una segunda presentación este martes.

El espectáculo tiene a Carlos Torres al frente como Charly Flow, junto a Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres. Además, cuenta con la participación especial de Carolina Ramírez, quien volvió a ponerse en la piel de Yeimy Montoya para estos shows.

Antes de que los protagonistas aparecieran sobre el escenario, las pantallas proyectaron un compilado con algunas de las escenas más recordadas de la serie, que provocó la primera gran reacción de los fanáticos.

“Yo quiero una bulla muy grande de los verdaderos fanáticos. Traemos puro flow”, lanzó Carlos Torres antes de presentar a Carolina Ramírez.

La actriz y cantante apareció con brillos albicelestes en su peinado, un guiño especial al público argentino, y rápidamente se adueñó del escenario. Tras recordar que una de las canciones de su personaje había sido escrita durante su paso por la cárcel dentro de la ficción, interpretó “Depredador”. Luego llegó el turno de Charly Flow con “Perdóname”.

Las emotivas palabras de Carolina Ramírez para Argentina

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Carolina Ramírez se dirigió directamente a los seguidores argentinos y agradeció el apoyo que recibió desde el comienzo de la serie.

“Poder estar aquí con ustedes hoy, mi público en Buenos Aires, es la prueba de que los sueños se hacen realidad. Gracias”, expresó.

Luego dejó un mensaje para quienes colmaron el estadio: “Sean lo que sean, sean lo que quieran, pero sean lo que son. Y nunca dejen de luchar por sus sueños, porque se hacen realidad”.

“A todas las reinas y reyes del flow de Argentina entero, ¡siempre gracias!”, cerró ante la ovación del público.

Pez Koi y los grandes éxitos de la serie

La noche continuó con Juan Manuel Restrepo, quien interpreta a Erik Mateo Cruz Montoya, conocido como Pez Koi, y encabezó “Perdiendo el tiempo”. Luego llegó “El Niño” y el espectáculo siguió recuperando canciones que se volvieron inseparables de la historia de La Reina del Flow.

El repertorio incluyó clásicos como “Reflejo”, “Fénix” y “Que arda el fuego”, dentro de una puesta pensada para trasladar al escenario tanto el universo musical como algunos de los momentos más recordados de la producción colombiana.

Después de “Dime lo que sientes”, Charly Flow volvió a buscar la complicidad del público, que respondió con una fuerte ovación. Poco después apareció Yoni Trejos, presentado como llegado “directo desde Puerto Rico”, quien ingresó con la bandera de su país e interpretó “Que arda el fuego” y “Calentura”.

Otro de los pasajes más emotivos llegó con “Alma”, acompañado por imágenes de la serie proyectadas en las pantallas.

Música, baile y fuego sobre el escenario

Durante el espectáculo, los protagonistas mostraron una de las características que distingue a La Reina del Flow: la combinación de actuación, canto, rap y baile, con cambios permanentes entre canciones emotivas y momentos de gran despliegue.

La energía se mantuvo durante todo el recital con temas como “Mi destino”, “Cambios”, “La bombonera”, “Amor imposible”, “Ingrata”, “Familia”, “Beligerante”, “Puro Flow”, “Venimos del Dembow” y “Bendecido”.

La puesta también incluyó efectos de fuego desde la fosa del escenario, coreografías y fragmentos de la ficción que conectaron las canciones con la historia que convirtió a la producción colombiana en un fenómeno internacional.

Sobre el final, los artistas desplegaron una bandera argentina en el escenario antes de despedirse del público.

El furor por La Reina del Flow en Argentina

La presentación significó además el regreso del elenco a Argentina, luego del paso del espectáculo por distintos escenarios de Latinoamérica y Europa.

La expectativa ya había quedado en evidencia antes del recital. Carlos Torres arribó el domingo al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por seguidores que se acercaron para saludarlo y conseguir fotografías.

La primera función confirmó ese entusiasmo: con un Movistar Arena atravesado por las canciones, los personajes y las imágenes de la ficción, La Reina del Flow convirtió por una noche su historia televisiva en un espectáculo en vivo para sus fanáticos argentinos.