Wanda Nara reaccionó a los anillos de Mauro Icardi y la China Suárez con una fuerte indirecta

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a alimentar los rumores de casamiento con una serie de publicaciones en las redes sociales. Horas después, Wanda Nara compartió un particular mensaje que muchos interpretaron como una respuesta dirigida a su ex.

La historia entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Esta vez, todo comenzó con unas románticas publicaciones de la actriz y el futbolista que volvieron a instalar las versiones sobre una posible boda.

La China compartió imágenes junto a Icardi en las que un llamativo anillo quedó a la vista. Pero hubo otro detalle que despertó todavía más especulaciones: acompañó un collage de fotos de la pareja con una versión para bodas de “Ordinary”, la canción de Alex Warren.

Hasta el momento, sin embargo, ninguno de los dos confirmó un compromiso ni anunció planes concretos de casamiento.

La reacción de Wanda Nara a los rumores de boda de Icardi y la China Suárez

Pocas horas después de esas publicaciones, Wanda apareció en Instagram con un mensaje que rápidamente llamó la atención.

Según informó PrimiciasYa, la conductora publicó en sus historias una ilustración protagonizada por una leona y su cachorro. En la imagen, el pequeño le pregunta a su madre cuál es el sentido de la vida y ella responde: “Tú”.

Wanda completó la publicación escribiendo los nombres de sus cinco hijos, un gesto que fue interpretado en las redes como una indirecta hacia Icardi en medio de las versiones sobre su futuro con la China.

La elección de la imagen tampoco pasó inadvertida. El león es una figura estrechamente vinculada a Icardi, quien suele utilizar ese animal como símbolo personal y lleva un gran tatuaje de un león en el pecho.

De todos modos, Wanda no mencionó a Icardi ni a la China Suárez, por lo que la relación entre su historia y las publicaciones de la pareja surge del momento en que fue compartida y de las interpretaciones que generó.

Los detalles que reavivaron los rumores de casamiento

Las versiones sobre una posible boda entre Mauro Icardi y la China Suárez no son nuevas, pero las últimas imágenes volvieron a encenderlas.

Primero fue el anillo que la actriz dejó deliberadamente visible en una de sus fotografías. Después apareció la particular elección musical: la versión de boda de “Ordinary” para acompañar un collage romántico de la pareja.

Por ahora, se trata solamente de señales que despertaron especulaciones. No existe una confirmación pública de compromiso, propuesta de matrimonio ni fecha de casamiento.

Además, hay una cuestión legal pendiente: Icardi continúa formalmente casado con Wanda Nara y el trámite de divorcio avanza en Italia.

Mientras la China e Icardi siguen mostrando su relación en las redes, Wanda eligió responder —al menos para quienes interpretaron su publicación como una indirecta— poniendo el foco en lo que considera central en su vida: sus hijos.