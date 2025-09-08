Este fin de semana Lali agotó el Estadio de Vélez con un show impresionante al que asistieron muchas figuras del espectáculo, como Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Pero también llamaron la atención Cande Vetrano y Andrés Gil, que salieron a divertirse tras haber pasado un difícil momento personal.

La salida de Cande Vetrano y Andrés Gil tras la polémica con Gimena Accardi

Luego de la polémica separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez en la que se vinculó a Andrés Gil como el tercero en discordia, Accardi y Gil desmintieron los rumores. Sin embargo se habló de una posible crisis con su mujer, Cande Vetrano, quien hace pocos meses fue mamá.

Lo cierto es que ellos superaron ese mal momento y se mostraron muy contentos en el show que Lali Espósito brindó este fin de semana en Vélez. Ocurre que Lali es íntima amiga de Cande desde hace muchos años, ya que se conocieron cuando eran niñas y actuaban juntas en los elencos de Cris Morena. Lejos del boom mediático, los actores disfrutaron del recital y la cantante bajó del escenario para saludar a Vetrano, a quien abrazó en pleno show.

Cuando Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se separaron, tras 18 años de relación, el actor fue vinculado con sus compañeras de “Rocky”, pero después de un tiempo se filtró una infidelidad de la actriz y ella lo confirmó públicamente. Además, se encargó de explicar que había sido con un “random” para desligar del problema a Andrés Gil, que en redes sociales fue señalado como el tercero en discordia.

Al respecto, en su momento el actor aseguró estar muy tranquilo sobre su relación: “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”.