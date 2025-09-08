Después de una larga espera, Katy Perry regresa a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires este martes 9 y miércoles 10 de septiembre. La visita de Perry al país se enmarca en su quinta gira, «The Lifetimes Tour«, en la que presenta su nuevo álbum, «143«. Los seguidores de la artista podrán disfrutar de sus nuevos temas y, por supuesto, de todos sus clásicos.

Furor por Katy Perry en Argentina: La cantante se encontró con sus fans apenas llegó al país

Después de siete años Katy Perry regresa a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires. La cantante se presenta este martes 9 y miércoles 10 de septiembre, en el marco de su gira «The Lifetimes Tour«, en la que presenta su nuevo álbum: «143«.

La estrella pop llegó antes de los esperado y se encontró con sus fans en las inmediaciones del hotel de Recoleta, donde se hospeda. Sus seguidores se acercaron ansiosos por entregarle su afecto y aprovechar cualquier oportunidad para una foto, un saludo o simplemente un instante de cercanía.

Perry se mostró muy cálida, repartiendo sonrisas, tomandose selfies y firmando autógrafos. Además, recibió regalos de sus fans quienes, entre otras cosas, le regalaron un cuadro de Eva Perón. La artista tomó el obsequio con una sonrisa brillante, posó gustosamente para las cámaras y agradeció el gesto rodeada de aplausos.

La espera ahora se centra en los esperados shows del 9 y 10 de septiembre, donde la cantante repasará sus grandes éxitos y, como ya es su costumbre, un espectacular despliegue de vestuario y escenografía. Las entradas están disponibles a través de la web de Movistar Arena.

​Katy Perry rompe récords en YouTube Argentina con casi 48 millones de visualizaciones en 2025

Este 9 y 10 de septiembre Katy Perry se presentará ante un público argentino que la sigue desde sus inicios musicales. Según YouTube Charts, la artista acumuló más de 3.4 millones de reproducciones en el último mes y casi 48 millones en el último año en Argentina.

El canal de YouTube de la artista cuenta, a nivel mundial, con más de 46.4 millones de suscriptores y más de 28 mil millones de visualizaciones desde su creación en el año 2008. Los fanáticos pueden encontrar ahí todos su álbumes y videos oficiales además de Shorts con sus ensayos, clips de sus shows, entre otras cosas. Su video más popular a nivel mundial es «Roar» con casi 4200 millones de visualizaciones.

Las provincias que más escucharon a Katy Perry este año en Argentina

Buenos Aires – +8.73 millones de vistas Córdoba – +2.06 millones de vistas Rosario – +1.13 millones de vistas Salta – ¿879 mil vistas San Miguel de Tucumán – +865 mil vistas

Sus canciones más escuchadas durante el último año en Argentina