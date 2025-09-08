La icónica conductora de TV retó en vivo a un invitado en su clásico programa. Mirá acá lo que dijo y cómo respondió el famoso.

El incómodo reto en vivo de Mirtha Legrand a un invitado: ¿Qué dijo?

Este sábado se vivió un nuevo programa de «La noche de Mirtha«. La conductora tuvo grandes invitados en su mesa, como Nora Cárpena, Luciano Cáceres, Santi Maratea, Mora Godoy y Diego Sehinkman.

En el momento de presentación de las celebridades, la diva de El Trece le consultó a Diego Sehinkman sobre la actualidad del país. «Cómo estás, cómo ves el país… Diego Sehinkman es periodista, economista«, comenzó Mirtha.

Al escuchar estas palabras, el periodista de TN la corrigió en vivo: «No, soy periodista y psicólogo«, afirmó. Esta situación no le gustó para nada a la conductora, quien rápidamente le puso los puntos a su invitado: «Nunca corrijas a una conductora, vos dejala que lo diga… Pasa desapercibido«.

Luego de esta inesperada respuesta, todo terminó en risas en la famosa mesa. Vale aclarar que no es la primera vez que Mirtha Legrand corrige a uno de sus invitados en vivo, ya que es habitual que ante un comentario que no le guste, se lo hace saber a las personas.

La filosa pregunta de un invitado a Mirtha Legrand: «No te voy a contestar»

Uno de los invitados de este sábado fue Santiago Maratea, famoso influencer. El joven protagonizó otro momento incómodo en la cena con Mirtha Legrand.

En el momento en el cual los invitados estaban hablando sobre las acusaciones contra el Gobierno, Maratea interrumpió a todos y le hizo una pregunta sin filtro a la conductora.

«Mirtha, ¿a vos te gusta Milei? o ¿te gustó en algún momento?«. La diva, sorprendida ante la situación, respondió: «No te voy a contestar», dijo con una expresión seria. En esta ocasión, no hubo risas y Maratea sentenció: «Me gané esa respuesta que no es poca cosa«. Se vivieron algunos segundos de tensión hasta que una invitada habló sobre otro tema.