Duki tendrá un documental en Netflix: ¿De qué se trata y cuándo se estrena?

En las últimas horas se confirmó que la estrella del trap tendrá su documental en la plataforma de streaming. Mirá acá el tráiler y enterate cuándo se estrenará.

Duki tendrá un documental en Netflix: el anuncio oficial

Este fin de semana, Netflix sorprendió a todos sus seguidores y a los fans del trap. La plataforma anunció que estrenará un documental de Duki, uno de los cantantes de trap más escuchados del mundo.

La plataforma lo anunció a través de sus redes sociales con el tráiler de la producción. El nombre del documental es «Rockstar: DUKI desde el fin del mundo«.

El documental es dirigido por Alejandro Hartmann. El guion fue escrito por Tatiana Mereñuk y Soledad Venier, y la dirección de arte por Catalina Oliva Verbes.

En el último tiempo, Netflix está realizando varios documentales sobre celebridades argentinas, como por ejemplo Moria Casán, Ángel di María y Lali Espósito.

El documental de Duki en Netflix: ¿De qué se trata?

El documental de Netflix se adentra en el recorrido de Duki desde sus primeros pasos en la escena local hasta su consagración internacional. A través de entrevistas, material inédito y testimonios de figuras cercanas como Bizarrap y Nicki Nicole.

El relato se apoya en imágenes exclusivas y archivos personales, permitiendo observar el proceso creativo de Duki, su manera de enfrentar la crítica y los desafíos personales que marcaron su vida.

Además, la producción muestra el detrás de escena de los shows más importantes de Duki, como sus presentaciones en el Estadio River Plate de Buenos Aires y en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El documental de Duki en Netflix: ¿Cuándo se estrenará?

En las últimas horas, Netflix anunció que lanzará un documental de Duki. Este anuncio sorprendió a todos los seguidores del cantante de trap, que quieren saber cuándo llegará a la plataforma esta esperada producción.

Por el momento, Netflix no informó la fecha de estreno del documental, ya que en el video que promocionó en sus redes sociales se aclaró que el largometraje llegará «muy pronto».