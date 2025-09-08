¿Nicki Nicole y Lamine Yamal siguen juntos? El video del futbolista que desmiente la separación

En los últimos días se rumoreó que la pareja habría terminado, pero un video del futbolista español causó una gran sorpresa.

El romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal se confirmó el pasado 25 de agosto, cuando el futbolista saludó a la cantante por su cumpleaños con una foto declarándole su amor.

Luego, hace unos días, desde Europa llegó el rumor que la incipiente pareja había decidido terminar la relación por un tercero en discordia. Ante este panorama, un video de Lamine Yamal llamó la atención y causó un gran revuelo en las redes sociales.

La video de Lamine Yamal que desmiente la separación.

Este domingo, luego de un partido de España, el futbolista se encargó de desmentir los rumores de separación. Nico Williams, compañero del joven, lo grabó mientras él le sonreía al celular y le hizo una particular pregunta.

«¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?«, le preguntó a Yamal. Ante esta consulta, el futbolista del Barcelona le mostró su celular, donde se pudo observar una foto de él junto a Nicki Nicole, mientras le sonreía a su amigo.

Por el momento, Nicki Nicole no se ha pronunciado tras los rumores de separación y el video de Lamine Yamal. Los usuarios de redes sociales esperan respuestas por parte de la cantante, quien los últimos días se ha mantenido distante del ojo público.

Romance confirmado: Lamine Yamal publicó su primera foto junto a Nicki Nicole

El pasado 25 de agosto, Lamine Yamal compartió su primera foto con Nicki Nicole. Lo hizo con una foto en una historia de Instagram. El motivo de la imagen es que la artista argentina cumplió 25 años. Así también lo hizo saber con los emojis que eligió: una torta de cumpleaños y dos corazones.

Un aspecto muy importante es la decoración del lugar donde eligieron tomarse la foto: pétalos de rosas alrededor del pastel, lo mismo que un ramo a la izquierda de la cantante. También se pueden ver globos con forma de corazón, detrás del futbolista.

Luego del saludo del futbolista, la cantante reposteó la historia en su Instagram: el detalle clave son los emojis de corazones con fuego que se pueden apreciar arriba de la imagen, declarando su amor hacia el joven español.