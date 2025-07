La salud de Locomotora Oliveras: cómo se encuentra la exboxeadora, a una semana del ACV

La exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras continúa internada en estado crítico en la terapia intensiva del Hospital José María Cullen de Santa Fe, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico hace una semana. Su pronóstico sigue siendo reservado, según el último parte médico que se conoció este lunes 21 de julio 2025.

Cómo se encuentra Locomotora Oliveras a una semana del ACV

“Alejandra Oliveras se encuentra estable clínicamente, con evaluaciones neurológicas permanentes. En cuanto a todos los parámetros de la presión y las cuestiones vinculadas a lo clínico se encuentra estable”, explicó Bruno Moroni, director del centro de salud santafesino, en una rueda de prensa.

Moroni también explicó que la situación es “muy dinámica”, razón por la cual la medicación que se le aplica a Locomotora “se va controlando según las respuestas que va teniendo” la paciente. “Continúa en estado crítico y bajo pronóstico reservado”, subrayó el profesional.

Infobae recordó que Oliveras, de 46 años, fue hospitalizada el pasado lunes, luego de sufrir un episodio de desorientación. Inicialmente, fue atendida en Santo Tomé, pero ante la complejidad del cuadro fue trasladada al hospital Cullen, donde se le diagnosticó un ACV isquémico provocado por la obstrucción de una arteria.

Habló el hermano de Locomotora Oliveras

En diálogo con Luis Ventura, Jesús Oliveras reveló sus sensaciones en Secretos Verdaderos, luego del inesperado ACV de la exboxeadora: «Nunca nos hubiéramos esperado esto. Uno lo puede esperar de un familiar que está en un proceso crónico de enfermedad, pero de una deportista tan sana como mi hermana no«.

Luego, Jesús realizó una confesión: «No estábamos al tanto que ella era hipertensa. Mira que he trabajado con ella cuando era boxeadora, estábamos rodeados de médicos, pero no sabía».