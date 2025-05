La sorpresiva confesión de Analía Franchín: «mi papá reencarnó en mi gato»

La panelista de «A la Barbarossa», Analía Franchín reveló un dato sobre su mascota que sorprendió muchísimo a sus compañeros de programa. La periodista contó que cree que su padre, Ernesto, quien falleció hace unos años, reencarnó en León, su gato. Los detalles de la particular historia.

Este pasado viernes Analía Franchín le hizo una confesión a sus compañeros de «A la Barbarossa» que sorprendió a todos. La panelista habló sobre su mascota, León, su primer y único gato por el momento, quien fue un regalo de su hijo.

“Nunca tuve gatos. Este es el primer gato. Lo trajo de prepo mi hijo y se llevó puesta a la familia. Hace lo que quiere. Me sigue a donde estoy. Es un abrojo”, dijo la figura de Telefe “¿Saben lo que pensé? Que el gato es la reencarnación de mi papá. Lo dije en terapia. Está tanto ahí, me cuida tanto, que parece que fuese mi papá”, expresó y dejó a todos sorprendidos por la extraña declaración.

“En Egipto a los faraones los enterraban con los gatos porque reencarnaban en los gatos los faraones”, aportó Robertito Funes y Analía manifestó: “Ya está. ¡Viste!”.

“Sí, el amor que siento por el gato llegó a terapia. Se lo dije a María, que ya no me aguanta. Es que no puedo más. El amor que siento por León me lleva puesta. Está todo el día al lado mío cuidándome”, explicó Franchín.

Luego, ante la consulta sobre las similitudes entre León y su padre Ernesto, quien falleció en 2017, la panelista respondió: “Mi papá era muy curioso como León. Y esto de que me cuida y está atento. Además que, sin decir mucho, estaba, como León que es bastante silencioso”.