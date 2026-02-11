¿Te atreverías?: grillos y larvas son protagonistas en el impactante desafío de MasterChef Celebrity

La recta final de MasterChef Celebrity (Telefe) no da tregua. Tras el impacto de la semana pasada con el desposte de medias reses y la cocción de centollas el último lunes, este martes la producción elevó la apuesta con la denominada “semana de terror”.

Al levantar las cajas misteriosas de MasterChef Celebrity, la sorpresa se transformó en repugnancia: grillos y larvas de escarabajo esperaban a los famosos en sus estaciones. Lo que comenzó como un momento de tensión y asco generalizado, terminó convirtiéndose en una de las galas más virales de la temporada, donde la gastronomía del sudeste asiático chocó de frente con los prejuicios del paladar argentino.

«Llamen a un fumigador«: el shock inicial de las celebridades de MasterChef

El impacto visual de los ingredientes exóticos desató una ola de reacciones que inundaron las redes sociales. Mientras que el Turco Husaín manifestó su fobia inmediata, La Reini y el Chino Leunis no ocultaron su impresión con exclamaciones que rozaron el pánico. Por su parte, Marixa Balli observó con absoluta desconfianza la copa de grillos sobre su mesada, dejando en claro que los insectos no estaban en su menú ideal.

Copa de grillos en MasterChef Celebrity.-

Sin embargo, el clima cambió cuando Sofía Gonet decidió romper el hielo. La influencer fue la primera en animarse a degustar un grillo, habilitando el tono de la noche: «No es muy rico, es como una pasta rara«, comparó, asemejando el sabor al de los garbanzos, mientras Cachete Sierra se sumaba al reto asegurando que el asco es más «un prejuicio mental» que una realidad de sabor.

Copa de larvas de escarabajo en MasterChef Celebrity.-

Grillos y larvas en MasterChef Celebrity: el «no» rotundo de Susana Roccasalvo y la ironía de Wanda Nara

No todos estuvieron dispuestos a ceder ante la presión del jurado y la producción. Susana Roccasalvo fue tajante al asegurar que no probaría los insectos «ni con la orden de un juez«. Esta postura le valió un cruce irónico con Wanda Nara, quien cuestionó cómo una mujer tan experimentada en viajes por el mundo no se animaba a la experiencia tailandesa. Damián Betular, con su acidez habitual, intervino para sentenciar: «Ella es más Italia, no tanto Tailandia«.

Marixa Balli también marcó su límite con el humor que la caracteriza, lanzando una de las frases más comentadas de la noche: «Me he comido bichitos de dos patas, pero esto así raro, no«.

Grillos y larvas en MasterChef Celebrity: proteínas, snacks y un remate con «dedicatoria»

Más allá del espectáculo, el desafío puso el foco en las propiedades de las larvas de escarabajo, una fuente de proteínas y grasas saludables común en otras latitudes. La propia Wanda Nara terminó sucumbiendo a la curiosidad y probó los insectos fritos que le ofreció La Reini, comparándolos con «caramelos«.

El cierre de la noche quedó en manos de la conductora, quien ante una pregunta pícara del Turco Husaín sobre su experiencia previa con «bichos», disparó un remate con sabor a indirecta: «Ya probé un montón de bichos en estas cocinas y afuera de estas cocinas. El bicho es siempre bicho«. Una conclusión que dejó a todos preguntándose si el comentario iba dirigido a los ingredientes de la noche o a algún capítulo de su pasado mediático.