La tensa entrevista de Carmen Barbieri que generó polémica en redes

La reciente aparición de Carmen Barbieri en el programa Entre dos suculentas, conducido por Matías Bottero, se convirtió en uno de los momentos más polémicos del año.

La charla fue una verdadera prueba de temple para la figura del teatro de revista, que debió enfrentarse a preguntas cargadas de sarcasmo, humor negro y provocaciones personales.

Carmen Barbieri fue provocada al aire y su reacción sorprendió a todos

Desde el inicio, Bottero marcó un tono provocador, ya que habló del “récord” de Carmen por abandonar programas y hasta bromeó con la posibilidad de “atarla” para que no se fuera del set.

A lo largo de los casi 15 minutos que duró la entrevista, el conductor se refirió al fallecido Santiago Bal, exmarido de Barbieri, con comentarios de mal gusto y chistes sobre su vida íntima. La artista, sin perder la compostura, respondió con ironía y cierta resignación, dejando en claro su experiencia para navegar los excesos del formato.

El intercambio se tornó cada vez más ácido cuando el conductor recordó la infidelidad de Bal con Ayelén Paleo y otros episodios familiares, llegando incluso a hacer chistes sobre su hijo, Federico y que estuvo sexualmente con Florencia de la V.

Sin embargo, Barbieri mantuvo la calma y contestó con la inteligencia de quien conoce los códigos del espectáculo.

Entre risas, sarcasmos y momentos de tensión, logró salir airosa de una entrevista pensada para incomodarla.

En medio de la controversia, lo que quedó claro fue la capacidad de Carmen Barbieri para sostener el show incluso cuando la incomodidad es parte del guion.

Ella es una figura curtida en los medios que, lejos de quebrarse, volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las mujeres más fuertes y resilientes del espectáculo argentino.