La tremenda pelea entre Eliana Guercio y Beto Casella: «No sabemos cómo está en los medios»

Beto Casella salió en el móvil del programa A la Barbarossa y tuvo un cruce con Eliana Guercio, una de las panelistas del programa de Georgina Barbarossa.

La discusión fue por Edith Hermida, compañera de Beto en Bendita y amiga personal desde hace muchos años, que en los últimos meses fue muy criticada con Guercio por la supuesta mala relación que mantuvieron cuando les tocó trabajar juntas en el programa radial de Santiago del Moro.

Así fue el cruce entre Eliana Guercio y Beto Casella

“La que le pega tiene que tener mala leche. Las que se fueron mal son Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios…”, comenzó Beto Casella, pero la exvedette estaba en el estudio y no dudó en responder: “¿Querés que me levante y me vaya? Hace un año estás contando lo que te contó Edith, que está alejado de la realidad”.

“Bueno, contalo vos”, le respondió el conductor, pero Eliana dijo que prefería no contar lo que habló en privado con Santiago del Moro.

“No se peleen”, intervino Georgina Barbarossa, pero Guercio volvió a insistir: “Lo que contó Edith no es la realidad, no lo voy a contar porque yo sí soy respetuosa”.

“No te hagas la misteriosa”, le pidió Casella, pero Eliana se mantuvo firme en su postura: “Creo que estás enojado conmigo y no sé por qué. Edith dijo que lo único que podía aportar era belleza. A veces no solamente uno trabaja por la plata, a mí me hizo bien a mi salud mental y emocional”.

La versión de Casella es que Santiago del Moro le estaba marcando una cosa menor, Edith se metió y a Eliana le habría caído mal. “Desmerecer a una persona que pierde el trabajo porque te cae mejor la otra, no me parece bien”, dijo Eliana.

“A mí me cae bien”, afirmó el conductor de Bendita, pero la panelista dijo que “no se nota”.

