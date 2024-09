Beto Casella habló sobre Tamara Pettinato, el polémico video y la carta documento enviada al canal

Beto Casella reveló más detalles sobre lo sucedido con Tamara Pettinato y el video con el expresidente Alberto Fernández, además contó cómo repercutió esto dentro del equipo de Bendita del cual era parte la periodista.

En una entrevista con TN que salió al aire este sábado, el conductor dio más detalles sobre lo sucedido el mes pasado con las polémicas imágenes de Tamara Pettinato y Alberto Fernández. Casella aseguró qeu fue algo que no vivieron nunca y que los dejó totalmente estupefactos: «El programa empieza ocho y media, vamos en vivo, y 15 minutos antes, el productor ejecutivo viene y dice ‘Mirá lo que sale’. Y está Tamarita ahí con Alberto. Decime que es inteligencia artificial, decime que es joda«.

Explicó que la medida que tomaron fue no exponerla en el programa de esa noche ya que ella también se acababa de enterar. «Nuestra posición editorial fue: ‘Mostremos todo lo que vaya saliendo, salvo que sea un video porno que no se pueda pasar en horario de protección al menor’», contó.

«Nosotros hicimos el programa con Tamara en el camarín, shockeada. Ese día se va. Por tres o cuatro días no vino. Viene un viernes, hace un descargo que a nosotros nos pareció que le faltó un poquitito de empatía y de bajar un poquito el tono. Volvió como enojada con la gente, con los que la criticaban y demás. Está bien, fue su forma de percibirlo, pero a muchos no le gustó la especie de comunicado culpando a los demás y a los medios», agregó Casella.

Dos videos y la llegada de una carta documento al canal

Respecto a los videos que salieron a la luz, Beto Casella dijo que era algo de la intimidad de Tamara y que por ello no iba a hacer un juicio sobre el tema.

Después de la viralización del segundo video en el que la periodista está sentada en el sillón de Rivadavia, recordó: «El lunes, en una tanda de la radio, le escribo a mi productor ejecutivo y le pregunto cuándo vuelve Tamara. ‘Hoy vuelve’, me respondió. ‘Decíle que se tome un día’, le dije. Vamos a esperar un poco, a ver si cambia un poco el clima, a ver si ella tiene algo más para decir».

El conductor contó que esta decisión le cayó mal a la periodista: «El productor me reenvía algunos mensajes que ella le enviaba. Le mando un mensaje a Tamara para decirle que necesitaba preservar el clima del programa, y a ella también. Lo toma mal, le cae mal. En uno de los mensajes dice que medio como que se da por despedida o desplazada. Digo: ‘No, no te estamos limpiando. No es una puesta en escena. Créeme que es para preservarte. Preservarte a vos y al clima del programa’».

Casella reveló que tras este episodio pasaron unos días y fue Tamara la que termina mandando una carta documento al canal «dándose por despedida». «Fue ella la que decidió apartarse», sostuvo.

Finalmente se refirió a la relación de Pettinato con el expresidente y opinó: «No tengo la prueba de que hubo una relación, pero mientras veía los videos de ella con Alberto, me daba la sensación de alguien que estaba histeriqueando a un señor pavote, pero manteniendo la distancia. Después alguno me dice que algo hubo, yo no sé, y la verdad que ni me importa tampoco».