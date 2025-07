La Voz Argentina 2025: con el ingreso de un policía de Neuquén, los participantes que entraron este lunes

Este lunes 7 de julio se dio el ingreso de cinco nuevos participantes a La Voz Argentina 2025. Con la participación estelar del hombre de Junín de Los Andes, enterate quiénes forman parte del reality show de Telefe.

La Voz Argentina 2025: ¿Quiénes ingresaron este lunes al reality show

La Voz Argentina 2025 es uno de los reality shows musicales más reconocidos del mundo. Se transmite, de domingo a jueves, por la pantalla de Telefe. Este lunes entraron a la competencia cinco nuevos artistas.

El dúo BMB es un nuevo grupo que ingresó al reality show. Está compuesto por dos jóvenes cordobesas: Malena Bon, de 24 años, y Belén Muñoz, de 22. Contaron que cantan juntas desde 2023. Interpretaron «Baby» y se ganaron el sí de Luck Ra y Lali. Finalmente decidieron ser parte del team de la cantante de pop.

Otro de los participantes que entró a La Voz Argentina 2025 fue Federico Mestre. El chico de 22 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, actualmente se dedica a las redes sociales. El joven reveló que estudió dos carreras universitarias, pero se dio cuenta que su sueño era vivir de la música. Con una gran performance de «La estrategia«, las cuatros sillas se dieron vuelta y escogió al equipo de Luck Ra, que lo recibió con un gran abrazo.

La siguiente persona que ingresó al reality fue Máximo Medina. El joven tucumano de 20 años contó su historia y dijo que desde chico es amante de la música y de Michael Jackson. Además, es influencer y gracias a las donaciones de sus seguidores pudo viajar a hacer el casting. Cantó «Hasta que me olvides» y tras la canción, eligió a Soledad como su coach.

Además, este lunes entró a La Voz Argentina 2025 un artista uruguayo. Federico Caravatti, de 41 años, reveló que se dedica a la música, y que gracias a ella conoció a su esposa. «I want to know what love is» fue el tema en ingles que eligió y logró que todos tocaran el botón de aprobación. Luego de un gran suspenso, el Team Miranda! se adueñó de este participante.

La Voz Argentina 2025: Oscar Burgos, el policía de Junín de Los Andes que entró al reality show y eligió a la Sole

La gran sorpresa de la noche del lunes fue la participación en La Voz Argentina de Oscar Burgos, policía retirado de 57 años, de Junín de Los Andes. El hombre reveló que era conocido como «el policía que cantaba» y que realizó varias presentaciones con su hijo, quien toca el bombo.

Oscar contó que no estaba convencido a ir al casting que se realizó en Bariloche y su esposa lo convenció de realizar el viaje en su motorhome. En las audiciones a ciegas cantó «Sobreviviendo«, logró que Miranda! y Soledad se dieran vuelta, pero con gran convicción escogió: «Te voy a elegir a vos Sole».

Hasta el momento, Oscar Burgos es el tercer participante de la provincia del Neuquén en ingresar a La Voz Argentina 2025, luego de Agustina Ortíz, de San Martín de los Andes, y Joaquín Martínez, de Zapala.