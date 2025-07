Conocé a Agustina Ortiz, la cantante de Neuquén que se sumó al team Lali en La Voz Argentina 

Agustina Choy Ortiz, la cantante de jazz oriunda de San Martín de los Andes, dio un salto inmenso en su carrera musical al quedar seleccionada en La Voz Argentina 2025, donde eligió ser parte del equipo de Lali Espósito. En una entrevista exclusiva con RIO NEGRO RADIO, compartió su experiencia en el casting, sus emociones en el escenario y los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Escuchá la nota completa de Agustina Choy Ortiz, participante de La Voz Argentina, en RIO NEGRO RADIO

“Es la primera vez en mi vida que hago un casting”, confesó Agustina, quien hasta ahora había cantado en pequeños bares y restaurantes de su ciudad. «Canto desde siempre, pero en lugares chiquitos, tengo un ciclo de jazz en un restaurante muy íntimo. Nunca había tenido tanta exposición», relató sobre sus comienzos.

La oportunidad llegó cuando viajó a Bariloche para audicionar el 6 de marzo. “A las 6 de la mañana ya había un montón de gente. Hicimos fila y pasábamos de a grupos, nunca solos. Eran dos instancias”, detalló. En el casting presentó dos temas de Nathy Peluso: Copa Glacé y Mafiosa. Luego, preparó Maldito Piano de Las Blacanblus para su presentación oficial.

El resultado lo supo sola, en su casa, con la ansiedad al límite: “Me llamaron y fue una felicidad total. Ahí nomás llamé a mi mamá, a mi novio, a todo el mundo”. La emoción fue inmensa, especialmente al saber que competiría en un escenario tan masivo. “Pasar de cantar para 30 personas a estar ante artistas que uno admira de toda la vida es increíble”.

En su primera aparición televisiva, Agustina se mostró auténtica: “Nunca fui consumidora de televisión, era todo muy nuevo para mí. Me sentía en una película”, expresó entre risas. A pesar de los elogios de Soledad Pastorutti y del dúo Miranda!, eligió a Lali Espósito como coach: “Estaba entre Lali y Miranda. La Sole es una artistaza, pero no es tan mi estilo. Sentí que Lali estaba muy presente, cantó conmigo, me alentó. Fue una energía hermosa”.

Sobre lo que viene, anticipó que aún no hay fecha definida para su próxima participación, pero se vienen las batallas entre integrantes del mismo equipo. “Ahí hay que preparar un tema con otro participante y, bueno… hay que ganarle. Esa es la presión”, comentó con humor y entusiasmo.