Oscar Burgos, el policía cantor de Junín de los Andes, emocionó en La Voz Argentina y eligió a Soledad

Desde Junín de los Andes, Neuquén, a los escenarios de uno de los realities más populares del país. Oscar Burgos, conocido en el pueblo como “el policía que cantaba”, se ganó un lugar en La Voz Argentina 2025 y se sumó al equipo de Soledad Pastorutti, tras una presentación cargada de emoción y talento.

Conocé a Oscar Burgos, el policía de Neuquén que entró a La Voz Argentina

“Me conocen por el policía que cantaba. Cuando llegó el casting de La Voz a Bariloche, no quería ir”, confesó Oscar. Sin embargo, su familia no se resignó y emprendieron el viaje en motorhome para que pudiera audicionar. Lo llamaron y en las audiciones a ciegas interpretó una versión conmovedora de “Sobreviviendo”, de Víctor Heredia.

Cuando llegó al estribillo, el dúo Miranda y Soledad giraron sus sillas, encantados por su interpretación. La competencia entre los coaches por sumarlo a sus equipos fue inmediata, pero Oscar no dudó: «Te voy a elegir a vos Sole”.

👮‍♂️ Oscar Burgos emocionó con su historia y su interpretación de “Sobreviviendo”



La emoción en el estudio fue total. Ale Sergi le dijo: “Sos igual a mi papá, estoy un poco movilizado”, le dijo y agregó: «Fue una locura verlo a Oscar, porque vi a mi papá, que siempre me apoyó en la música. Me fue a ver a un montón de lugares con 10 personas y cuando la pegamos con Miranda se murió», expresó Sergi.

La esposa de Oscar reveló que él postergó durante años su sueño por dedicarse a su familia. Pero ese momento llegó. Su historia también conmovió a Nico Occhiato, conductor del programa, quien le expresó: «hoy es tu recompensa de brillar acá».

Oscar Burgos es el tercer neuquino en entrar al certamen en esta edición, su voz y su historia recorren todo el país. «Sos es el reflejo de que los sueños pueden cumplirse, incluso después de mucho tiempo», expresó la Sole que se lo llevó para su team.