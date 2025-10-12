La Voz Argentina | Así fue la presentación de los cuatro finalistas: ¿Quién ganará el reality? 

La Voz Argentina 2025 llegó a su instancia más esperada. Este domingo, los cuatro finalistas brillaron en el escenario de Telefe con interpretaciones que emocionaron al jurado y al público. Cada participante presentó una canción elegida especialmente para esta gala decisiva, mientras la producción repasó su recorrido dentro del reality.

Mañana lunes se conocerá finalmente quién será la mejor voz del país y se consagrará como ganador o ganadora de esta nueva edición del certamen musical más visto de la televisión argentina.

La presentación de Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra

Entre las actuaciones más destacadas de la noche, Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra, interpretó “Un pacto para vivir”, el clásico de Bersuit Vergarabat, en una versión cargada de emoción y potencia vocal.

Nicolás es artista callejero y tutor de su hermana menor. Este domingo confesó que se siente muy agradecido. «La verdad que este es el momento más feliz de mi vida y es gracias a ustedes, a todo el equipo, maquillaje, luces, jurado, mis compañeros, sobre todo mis compañeros y mi familia, y a Facu por darme esta oportunidad», expresó el participante.

Luego, compartió: «Me siento feliz. La vida me está dando cosas muy lindas y estoy muy agradecido. Trato de poner lo mejor de mí y hacer todo lo que puedo. Es muy fuerte, es tan distinto todo ahora. Poder estar al nivel de todos los monstruos que hubo acá es el mayor orgullo que me llevo».

Nicolás Behringer canta “Un pacto” de Bersuit Vergarabat 🔥



🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/ul2kLFwW9k — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 13, 2025

La presentación de Milagros Gerez Amud, del Team Soledad

Por su parte, Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, sorprendió con su impronta al cantar “Se dice de mí”, el recordado tango de Francisco Canaro e Ivo Pelay. Luego mostraron el recorrido de la artista en el programa y conversó junto a Soledad y Nico Occhiato sobre todo lo que vivió en este proceso.

Al comenzar la charla, la coach reveló que es la primera vez que llega a la final con una artista mujer. «Siento que Milagros ya es una ganadora porque tiene una manera, un decir, siento que esto le da mucha visibilidad, ojalá la gente la acompañe, pero ya tiene un camino marcado, lo tiene decidido», afirmó la Sole.

«Siempre soñé con esto, con la música y nuestra música. Lo que he vivido en La Voz Argentina, de la mano de la Sole, ha sido un honor. Todo esto es algo hermoso, producto de la música que hace cosas que uno no imaginaría jamás», expresó la participante.

Milagros Gerez Amud lo da todo con “Se dice de mí” ✨



🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/XgEuhouzwq — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 13, 2025

La presentación de Alan Lez del team Lali

Alan Lez del team Lali cantó “Cryin’” de Aerosmith. El participante que cautivó a gran parte del público y es el principal candidato, volvió a deslumbrar en su presentación final.

Tras ver su paso por el talent show musical, el artista charló con su coach, Lali, y el conductor, Nico Occhiato, sobre todo lo vivido este último tiempo.

Al comenzar la charla, Lali destacó que la personalidad de Alan y que es «único en el pop». Entonces, vieron un video en el que el artista ensayaba su performance de las Audiciones a ciegas, y su coach afirmó: «Es un artista con mucha disciplina, muy ensayado, es increíble».

«Yo tenía 15 o 16 años cuando arranqué a escribir música, me inspiré muchísimo en el pop, en el rock. Busqué la forma de transmitir mis historias a esa corta edad, son historias simples a esa edad pero que nos tocan a todos», compartió.

Alan Lez del team Lali canta “Cryin'” de Aerosmith 🔥



🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/WxWkhBrnHg — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 13, 2025

La presentación de Eugenia Rodríguez, del team Miranda!

Tiene 28 años, es de Tucumán y en su presentación final hizo la canción “I dreamed a dream”, la verisón de Los Miserables.

Eugenia, que trabaja de diseñadora gráfica, en diálogo con Nico Occhiato y el duo Miranda! comentó que «no se tenía ni fe. Entré a la audición a ciegas pensando que no se iba a dar vuelta nadie». A su vez, Eugenia le agradeció a toda la producción, maquillaje, a la coach del team Miranda! y a los Miranda! en particular.

Eugenia Rodríguez canta “I dreamed a dream” ❤️‍🩹



🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/QEh4a8rwSh — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 13, 2025

Cómo ver la final en vivo?

Televisión tradicional : Sintoniza Telefe en el canal 11 de la televisión abierta argentina.

: Sintoniza Telefe en el canal 11 de la televisión abierta argentina. Streaming en vivo : Accede a la transmisión en vivo a través de mitelefe.com, el sitio oficial de Telefe. Allí podrás ver el programa en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

: Accede a la transmisión en vivo a través de mitelefe.com, el sitio oficial de Telefe. Allí podrás ver el programa en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a internet. YouTube: El canal oficial de La Voz Argentina en YouTube también ofrece contenido relacionado con el programa, aunque la transmisión en vivo puede no estar disponible. Puedes visitar el canal aquí: La Voz Argentina en YouTube.

¿Cómo votar por tu favorito?

Durante la final, los televidentes podrán votar por su participante favorito a través de la aplicación oficial de Telefe, disponible para dispositivos móviles. La votación será clave para determinar al ganador de esta edición.