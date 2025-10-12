Quién será el campeón de La Voz Argentina, según el boca de urna de las redes 

Esta noche comienza la final de La Voz Argentina. El exitoso reality de canto de Telefe, viene de cerrar sus semifinales, y se prepara para su gran final, que finalizará este lunes 13 de octubre en el horario habitual del programa.

¿Cómo será la final de La Voz Argentina?

La final se realiza en dos noches: el domingo 12 de octubre a las 22:15 hs y el lunes 13 de octubre a las 21:30 hs.

Los equipos se encuentran en plena definición, con los últimos cuatro participantes: Alan Lez (Lali Espósito), Nicolás Behringer (Luck Ra), Eugenia Rodríguez (Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Soledad Pastorutti).

Uno de ellos se convertirá este lunes en “La Voz Argentina” de esta edición, por lo que en redes sociales ya empiezan a aparecer los pronósticos.

¿Quién será el ganador de La Voz Argentina según las redes sociales?

Si bien la única votación válida será la del público enviada por mensaje de texto, las redes sociales ya reflejan un intenso mano a mano que podría definir al ganador.

En la plataforma X (ex Twitter), las encuestas no oficiales sugieren que la gran final se disputaría entre Nicolás Behringer (del Team Luck Ra) y Alan Lez (del Team Lali Espósito).

Los sondeos digitales muestran una leve pero consistente ventaja a favor de Nicolás Behringer. Dos encuestas destacadas ilustran esta tendencia:

Una publicación del usuario @JulianFunky, con una participación de 237 personas, arrojó una victoria para Nicolás con el 55,7% de los votos, seguido de cerca por Alan.

Otro sondeo del usuario @Sebittase, que sumó 385 votos, también posicionó a Nicolás como ganador con el 49,4% del total.

Aun cuando las tendencias en redes sociales no son decisivas —ya que el campeón se define únicamente por los mensajes de texto de los televidentes—, estas encuestas marcan la temperatura de la audiencia a horas de la gran final.

Un dato relevante que surge de este posible enfrentamiento en la final: si el mano a mano final se da efectivamente entre Nicolás y Alan, se aseguraría que, por primera vez, los coaches Luck Ra o Lali Espósito se coronen campeones. En las ediciones anteriores del programa, el título se repartió exclusivamente entre los equipos de Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.