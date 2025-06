La Voz Argentina: Celeste López, de Catriel, brilló en su presentación y se sumó al team de Soledad Pastorutti

En La Voz Argentina, Celeste López, oriunda de Catriel, Río Negro, brilló con su interpretación de Para siempre de Benjamín Amadeo. La joven rionegrina, que se presentó en la emisión del domingo 29 de junio, logró que dos sillas se giraran durante su actuación, conquistando a Soledad Pastorutti y al dúo Miranda!.

Así fue la presentación de Celeste López, la joven de Catriel, Río Negro

Celeste, orgullosa de nuestra provincia, compartió luego de su presentación: “Soy de Catriel, en Río Negro. Allá somos la puerta norte de la Patagonia, así que si pasan para el sur, pasan por nosotros. Tuvimos el lujo de tenerlos a los tres allá”. Con esta calidez, la participante se subió al escenario de Telefe dispuesta a dejarlo todo.

De la heladería al escenario 🍦✨ Celeste y una emocionante interpretación logró que Miranda! y Soledad giraran 🎤 ¿Qué team elegirá?



👉 Mirá #LaVozArgentina con Nico Ochiatto 📺 por @telefe y disfrutalo también en MAX pic.twitter.com/1oz21Lfb33 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 30, 2025

Su interpretación de Para siempre no pasó desapercibida. Soledad Pastorutti y Miranda! se dieron vuelta, cautivados por su voz, mientras que Lali Espósito, entre risas, explicó su decisión de no girar: “No me di vuelta porque cantaste una canción de mi ex”, bromeó, añadiendo un toque de humor al momento.

Ale Sergi, del dúo Miranda!, elogió el potencial de Celeste y le propuso un desafío: “Te propongo que cambies el chip totalmente, que te animes a algo diferente y nuevo”. Por su parte, Soledad Pastorutti fue más allá en su devolución: “Correr riesgo no es irte al equipo de Miranda. Tenés una voz para cantar un montón de cosas. Y te voy a decir más: creo que esta canción no era la ideal para tu manera de cantar”. La Sole destacó la versatilidad de Celeste y su capacidad para explorar diversos estilos.

Con una decisión clara, Celeste no dudó al elegir a su coach: “Vine a conquistar a una persona, por eso elijo a La Sole”. Así, la joven de Catriel se sumó al Team Soledad, marcando el inicio de su camino en la competencia bajo la guía de una de las artistas más queridas de Argentina.