La Voz Argentina: es jugadora de fútbol profesional y eligió a Lali tras romperla con un tema de Bruno Mars 

Aimel Sali llegó a La Voz Argentina sin conocer la sensación de pisar un escenario, pero si lo que se siente jugar en un estadio de fútbol para miles de personas. En su audición a ciegas, cantó «Locked out of heaven«, canción de Bruno Mars y logró que se dieran vuelta Miranda!, Soledad y Lali.

La futbolista profesional que la rompió en La Voz Argentina con una canción de Bruno Mars

Luego de su gran presentación los coaches comenzaron a hacerle preguntas para conocerla un poco más, y ella reveló que tiene 20 años, que juega al fútbol profesionalmente, en Platense y anteriormente estuvo jugando en Vélez.

Aimel Sali, jugadora de fútbol profesional⚽️, contó cómo la música le genera la misma pasión que el fútbol 🎤💥 “Cantar me vuelve loca, es la misma sensación que meter un gol”



«Sos increíble, ¿qué otras cosas te gustan hacer? Ahora dice ‘cocino de la puta madre’», le preguntó Lali sorprendida por la historia de la participante. Pero no se esperaba que la respuesta de Aimel fue: «Sí, me gusta cocinar, hice un año de gastronomía también». Como la artista no le creía, pensando que se estaba sumando al chiste, la joven aclaró: «¡Te lo juro!».

«Pero Aimel, ¿qué más haces?», comentó Lali sin poder ocultar su asombro, y Soledad se sumó: «Pero, ¿cuántos años tenés? ¿En 20 años todo esto? ¿Cómo haces?». Entonces, la joven participante bromeó: «Sí, todo esto en 20 años, ya tengo 60 de aportes mas o menos, estoy cansada jefe».

La Voz Argentina: ¿Cuándo terminan las audiciones a ciegas?

La Voz Argentina 2025 comenzó el pasado 23 de junio. Con las audiciones a ciegas, los seguidores del programa volvieron a emocionarse con cada participante que estuvo en el escenario. Cada artista que desea ingresar al reality canta un tema mientras los jurados están de espaldas. Si desean quedarse con el cantante, deben apretar un botón con el cual le dan su aprobación.

Esta primera parte del reality está llegando a su fin. El conductor Nico Occhiato confirmó que muy pronto empezará la segunda fase. El último día de las audiciones a ciegas será el domingo 20 de julio. A partir del próximo lunes, comenzará la segunda etapa del programa: las batallas.