Este lunes se vivió un nuevo programa de La Voz Argentina. Conocé acá cuál fue el artista eliminado del Team Soledad y enterate todos los detalles del reality.

La Voz Argentina: El team Soledad tuvo su primer round ¿Quién fue el participante eliminado?

La final de La Voz Argentina está cada vez más cerca. El reality show de música transita su quinta etapa llamada «Los rounds«, donde todos los integrantes de un equipo interpretan una canción y un artista queda eliminado.

En esta ocasión fue el turno del Team Soledad. Cada uno de los integrantes cantó un tema en el escenario. Tras las performances, la coach salvó a tres participantes: Valentina Otero, Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud.

Luego, Nico Occhiato nombró a los participantes que continúan en la competencia por el voto del resto de los jurados: el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Milena Salamanca y Gustavo Rosales.

Antes de que el conductor revelara al artista eliminado, la Sole dijo: «No importa lo que pase esta noche y lo que siga pasando en este programa: tienen que entender que siempre es volver a comenzar. Tienen que querer sustentar su sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo», resaltó. Finalmente, la participante eliminada fue Mía Frankel. El artista que continua en carrera es Luis González.

La Voz Argentina: ¿Cómo quedó integrado el Team Soledad?

Con el término del «1° Round» del Team Soledad y la eliminación de Mía Frankel, el equipo de la cantante de folclore tiene siete integrantes, que buscarán ser el próximo campeón de La Voz Argentina.

Los integrantes del Team Soledad tras el 1° Round:

Valentina Otero.

Violeta Patricia Lemo.

Milagros Gerez Amud.

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Milena Salamanca.

Luis González.

Gustavo Rosales

La Voz Argentina: la competencia de empanadas tucumanas entre dos participantes del team Soledad Pastorutti

El Team Soledad tuvo su 1° Round en La Voz Argentina, pero hubo otro enfrentamiento que incluso llegó a pesar más que lo musical: una competencia de empanadas tucumanas.

Uno de los participantes que se subió al escenario fue Gustavo Rosales, quien interpretó «Zamba para no morir», de Mercedes Sosa. Luego de su performance, Nico Occhiato aprovechó para mencionar un video que había compartido el participante en sus redes sociales cocinando empanadas

Luego de que compartieran el video, el participante reveló que había llevado esa comida al programa. «¡Hay empanadas!», anunció y todos festejaron. Entonces, Gustavo salió a buscar el plato y luego les llevó a todos los coaches y al conductor.

«Atención con lo que les voy a comunicar. Esto es una competencia y hay otra tucumana en el Team Soledad… Ya probamos las de Violeta, ahora probamos las de Gustavo y ustedes tienen que votar cuál está mejor», propuso Occhiato. En ese momento, Lemo subió al escenario y Lali destacó que venía «re caliente».

Rápidamente, se armó un debate y Lali aclaró que las hacen muy diferentes las empanadas. Hasta que los coaches se negaron a elegir la mejor empanada, y la Sole comparó cada una y afirmó: «Yo elijo las dos»