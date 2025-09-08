La Voz Argentina: la competencia de empanadas tucumanas entre dos participantes del team Soledad Pastorutti

El lunes 8 de septiembre, el Team Soledad tuvo su 1° Round en La Voz Argentina, pero hubo otro enfrentamiento que incluso llegó a pesar más que lo musical: una competencia de empanadas tucumanas.

Uno de los participantes que se subió al escenario fue Gustavo Rosales, quien interpretó «Zamba para no morir», de Mercedes Sosa. Luego de su performance, Nico Occhiato aprovechó para mencionar un video que había compartido el participante en sus redes sociales cocinando empanadas.

La competencia de empanadas entre dos participantes del team Soledad Pastorutti

Luego de que compartieran el video, el participante reveló que había llevado esa comida al programa. «¡Hay empanadas!», anunció y todos festejaron. Entonces, Gustavo salió a buscar el plato y luego les llevó a todos los coaches y al conductor.

Rápidamente, todos empezaron a destacar lo ricas que estaban las empanadas y Luck Ra expresó: «No, Gustavo, te fuiste a la mier…». Sin embargo, Ale Sergi lo interrumpió para que no tenga ningún exabrupto, como ocurrió la vez que Violeta Lemo llevó ese mismo plato.

«Atención con lo que les voy a comunicar. Esto es una competencia y hay otra tucumana en el Team Soledad… Ya probamos las de Violeta, ahora probamos las de Gustavo y ustedes tienen que votar cuál está mejor», propuso Occhiato. En ese momento, Lemo subió al escenario y Lali destacó que venía «re caliente».

Rápidamente, se armó un debate y Lali aclaró que las hacen muy diferentes las empanadas. Hasta que los coaches se negaron a elegir la mejor empanada, y la Sole comparó cada una y afirmó: «Yo elijo las dos».

En ese momento, Violeta decidió irse del escenario y Nico quiso saludarla, pero ella siguió de largo. Entre risas, el conductor compartió lo que ocurrió y Soledad bromeó: «No la dejes ir, no la dejes ir». Finalmente, Nico afirmó que hubo empate de empanadas y los coaches estuvieron de acuerdo.