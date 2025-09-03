Una exintegrante del Team Miranda! se quejó en sus redes sociales tras quedar eliminada de La Voz Argentina. Mirá acá lo que publicó y todos los detalles del reality show.

La Voz Argentina: una participante denunció fraude tras quedar eliminada

Una participante de La Voz Argentina denunció fraude tras quedar eliminada del reality show. Se trata de Abril Robledo, joven de 19 años, quien el pasado domingo se quedó afuera del certamen.

Luego de la eliminación, Abril realizó un fuerte descargo en sus historias de Instagram. La joven también replicó mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes mostraron su enojo ante los resultados de la votación del público.

«Los resultados a veces sorprenden… Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien», sentenció. «Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso y no pasó desapercibido», resaltó la cantante.

Luego, aclaró que ella se fue «tranquila» del reality show musical, ya que «los resultados no son todo«. También puso en duda los resultados de la votación: «No se si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó«.

Para cerrar, escribió una fuerte frase describiendo que esta experiencia es el comienzo de su carrera artística: «Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular. Eso me da fuerza y me demuestra que recién empieza esta etapa».

Al confirmarse la eliminación de Abril, cientos de usuarios expresaron su malestar con respecto a las decisiones de los coachs y el resultado de la votación: «¿Cómo no van a salvar a Abril? Que desperdicio» o «Era Abril, fue un robo«, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reality.

El enojo de Martín Guerrero tras su eliminación de La Voz Argentina: “Habían manipulado las voces”

El cantante ecuatoriano Martín Guerrero, integrante del Team Miranda! en La Voz Argentina, expresó su malestar tras quedar eliminado en la instancia de knockouts del certamen frente a Josué Cordero y aseguró que la edición televisiva no mostró todo lo que realmente ocurrió durante su presentación.

En una entrevista posterior, Guerrero sostuvo que merecía pasar de ronda: “Siento que el knockout lo gané yo, pero de largo, no. La misma gente de Córdoba me decía ‘debiste haber pasado tú’. Bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche”.

El participante señaló que se sorprendió al ver lo emitido en televisión, ya que gran parte de lo ocurrido fue recortado por la producción: “Lo que se emitió fue muy poquito en relación a lo que realmente pasó en ese momento. Casi no hubo devoluciones. Como que quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire”.

Además, Guerrero apuntó contra la edición del programa y sugirió que hubo manipulación en el sonido de su performance: “Al momento de escuchar lo que pasó en el knockout me di cuenta de que habían manipulado mucho las voces, tanto de él como la mía. Entonces ya hay una desigualdad, ya no es tan objetivo el asunto”.