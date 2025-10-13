La Voz Argentina: Nicolás Beringer se consagró como la mejor voz del país

Previo a que comience MasterChef Celebruty, este lunes se vivió la gran final de La Voz Argentina 2025, el exitoso reality musical de Telefe que coronó a Nicolás Beringer como el gran ganador de esta edición. El joven artista callejero, representante del Team Luck Ra, se consagró como la mejor voz del país tras una emocionante definición en la que el público tuvo la última palabra.

En una transmisión que no fue en vivo, los cuatro finalistas realizaron sus presentaciones junto a sus coaches, ofreciendo un espectáculo lleno de emoción y talento.

Cerca de las 22 horas, el conductor Nico Occhiato anunció el cierre de las votaciones y, minutos después, reveló el nombre del flamante campeón: Nicolás Beringer, quien se llevó todos los aplausos y el reconocimiento del público.

Cuáles fueron los premios de La Voz Argentina 2025

El ganador recibió 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera y un contrato con Universal Music.

El resto de los finalistas también fueron premiados:

2° lugar: 30 millones de pesos

30 millones de pesos 3° lugar: 15 millones de pesos

15 millones de pesos 4° lugar: 5 millones de pesos

Con esta consagración, La Voz Argentina 2025 cerró una nueva edición cargada de emoción, talento y grandes momentos musicales, consolidando a Nicolás Beringer como una de las nuevas figuras de la música nacional.

La presentación de los finalistas con sus coaches

Nicolás Beringer lo da todo con Luck Ra en la final de #LaVozArgentina

Miranda! y Eugenia Rodríguez interpretaron “Valiente”, de Los Pimpinela.

Eugenia González y Miranda! la rompen toda juntos en el escenario



Milagros Amud y Soledad Pastorutti cantaron “Garganta con arena”, el clásico tango de Cacho Castaña.

Milagros Amud y Soledad interpretan "Garganta con arena" en la final de #LaVozArgentina



Finalmente, Alan Lezcano y Lali Espósito cerraron la noche con “33”.