Daniela Celis contó cuál es el tratamiento que debe hacer Thiago Medina tras el accidente 

Después de algo más de un mes, Daniela Celis volvió al programa de streaming del que participa y contó cómo sigue la recuperación de Thiago Medina.

El mediático tuvo un accidente con su moto el 12 de septiembre y, después de 27 días, salir de terapia intensiva y recibir el alta médica.

Qué dijo Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

Además de contar lo contenta que estaba por la energía que le llegó de la gente y lo durísimo que fueron los primeros días de la internación, Daniela Celis dio detalles de cómo fueron las primeras horas de Thiago Medina fuera del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

En Patria y Familia (Luzu), la panelista contó cómo fue el detrás de escena del momento en el que salió por la puerta del centro médico.

“Cuando Thiago salió tenía mucha cantidad de estímulos, 200 cámaras y gente que parecía un teatro de Mar del Plata. ¿Cómo tomó toda esta nueva información, esto de estar en todos los portales?“, quiso saber Lucas Spadafora.

Sin dudar, “Pestañela” dio detalles que hasta ahora se desconocían. “Lo preparamos. En el hospital tenía psicólogos también, que sigue estando con psicóloga Thiago. Intenté contarle lo máximo que se podía llegar a enterar para cuando le pregunten las cosas, porque no se acordaba cómo fue el accidente o qué es lo que estaba haciendo ese día”, remarcó.

La mediática dijo que entendían que eran preguntas que le iban a hacer y que él quería saber, además. “Le respondíamos lo que él preguntaba, ni más ni menos. Esto fue un proceso de a poquito. A los días se le prendió la televisión cuando pasó a sala, se le dio el teléfono también en ese momento. Todo muy cuidado y muy acompañado”, agregó.

Daniela expresó que toda esa información era mucha para decirle toda junta y se la fueron contando de a poco hasta que salió del centro de salud una manera que fue estudiada.

“Era consciente de lo que estaba pasando afuera. No sé si la magnitud de lo que sucedía, pero consciente estaba. Y en el momento del alta se le dio para elegir salir por la puerta principal y dar notas o salir por atrás tranquilo para irse a la casa. Thiago me dijo, ‘yo quiero agradecer a la gente’. Quiso decir que estaba el ahí también”, cerró.

Thiago Medina publicó el tierno momento junto a sus hijas luego de recibir el alta: “En familia”

Thiago Medina disfrutó de un domingo familiar después de haber recibido el alta tras pasar 28 días internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente en moto. El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) volvió a la casa, donde convive con su ex Daniela Celis y las hijas que tuvieron juntos, Aimé y Laia.

Este domingo, los visitó su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio, quien publicó una tierna postal del joven caminando de la mano con sus hijas gemelas.