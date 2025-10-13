La Voz Argentina: Soledad ganó las últimas dos ediciones ¿quiénes fueron los campeones? 

A horas de la gran final de La Voz Argentina 2025, la expectativa crece por conocer quién será la nueva mejor voz del país. Sin embargo, las últimas dos ediciones del exitoso reality musical de Telefe tuvieron una protagonista indiscutida: Soledad Pastorutti, quien llevó a sus participantes a consagrarse campeones consecutivamente.

En la edición 2021, el gran ganador fue Francisco Benítez, quien conmovió al público con su historia de vida y su inconfundible voz. En esa temporada, los finalistas fueron Luz Gaggi, Nicolás Olmedo, Ezequiel Pedraza y el propio Benítez, representante del Team Soledad.

Un año después, en 2022, la Sole volvió a celebrar con otro talento de su equipo: Yhosva Montoya, el joven de Chubut, que cautivó con su estilo y su sensibilidad interpretativa. Aquel año, compartió la final con Elías Pardal, Iván Papetti y Ángela Navarro, en una definición muy ajustada.

Ahora, con una nueva edición a punto de definirse, existe la expectativa para que Pastorutti logre mantener su racha triunfal o si otro coach se quedará con el título de La Voz Argentina 2025.

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina

Nicolás Behringer del Team Luck Ra

Alan Lezcano del Team Lali

Eugenia Rodríguez del Team Miranda!

Milagros Gerez Amud del Team Soledad

Quién será el campeón de La Voz Argentina, según el boca de urna de las redes

Si bien la única votación válida será la del público enviada por mensaje de texto, las redes sociales ya reflejan un intenso mano a mano que podría definir al ganador.

En la plataforma X (ex Twitter), las encuestas no oficiales sugieren que la gran final se disputaría entre Nicolás Behringer (del Team Luck Ra) y Alan Lez (del Team Lali Espósito).

Los sondeos digitales muestran una leve pero consistente ventaja a favor de Nicolás Behringer. Dos encuestas destacadas ilustran esta tendencia:

Una publicación del usuario @JulianFunky, con una participación de 237 personas, arrojó una victoria para Nicolás con el 55,7% de los votos, seguido de cerca por Alan.

Otro sondeo del usuario @Sebittase, que sumó 385 votos, también posicionó a Nicolás como ganador con el 49,4% del total.

Aun cuando las tendencias en redes sociales no son decisivas —ya que el campeón se define únicamente por los mensajes de texto de los televidentes—, estas encuestas marcan la temperatura de la audiencia a horas de la gran final.

Un dato relevante que surge de este posible enfrentamiento en la final: si el mano a mano final se da efectivamente entre Nicolás y Alan, se aseguraría que, por primera vez, los coaches Luck Ra o Lali Espósito se coronen campeones. En las ediciones anteriores del programa, el título se repartió exclusivamente entre los equipos de Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

¿Cómo será la final de La Voz Argentina?

La final se realiza en dos noches: el domingo 12 de octubre a las 22:15 hs y el lunes 13 de octubre a las 21:30 hs.

Los equipos se encuentran en plena definición, con los últimos cuatro participantes: Alan Lez (Lali Espósito), Nicolás Behringer (Luck Ra), Eugenia Rodríguez (Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Soledad Pastorutti).

Uno de ellos se convertirá este lunes en “La Voz Argentina” de esta edición, por lo que en redes sociales ya empiezan a aparecer los pronósticos.

¿Cómo votar por tu favorito?

Durante la final, los televidentes podrán votar por su participante favorito a través de la aplicación oficial de Telefe, disponible para dispositivos móviles. La votación será clave para determinar al ganador de esta edición.