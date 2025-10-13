Revelaron detalles inéditos del cruce entre Ángel Di María y Jorgelina Cardoso con Toti Pasman 

Durante su ciclo en Carnaval Stream, Toti Pasman criticó duramente a Jorgelina Cardoso por el gesto de «hartazgo» que realizó durante el partido de Rosario Central cuando le realizaron una falta a Ángel di María y la pareja le contestó en las redes sociales. Ahora, desde Infama revelaron un cruce que mantuvieron en privado.

El cruce entre Ángel Di María y Jorgelina Cardoso con Toti Pasman

Fue Santiago Sposato quién, con el permiso de la pareja, leyó una conversación privada entre el futbolista y el periodista: «Ya no te aguanto más, me tenés podrido con todo lo que hablás y decís. ¿Qué m… pasa que no podés dejarnos tranquilos? ¿Por qué no podés vivir tu vida, loco? Mi mujer p… como hace el 90% de los hinchas, entonces déjate de j… con querer figurar siempre».

«Le dice que ya le había pedido perdón a toda su familia y que, después, con la serie (de Netflix) lo único que hizo Jorgelina fue humillarlo, que lo insultó en cada nota que dio, que también él tiene una familia y que sufrieron con esto», continuó el panelista en Infama y confesó que el deportista estaría pensando en demandarlo: «Jorgelina siempre contesta cuando me atacas a mí o a ella, sino ni te registra. Dejá de meterte con ellos o conmigo porque si no me voy a ir a lo legal».

🔴DI MARÍA – PASMAN: NUEVAS CRÍTICAS, VIEJOS REONCORES Y ESCÁNDALO



Nuevo round entre el futbolista y el periodista. #Infama@_marcelatauro@infama pic.twitter.com/aq9MhVIMoU — América TV (@AmericaTV) October 12, 2025

Pero eso no fue todo, ya que Jorgelina Cardoso también le mando un mensaje a Toti Pasman y le expresó: «¿No tenés contenido que hablás de semejante pavada?». Sposato también reveló la respuesta del periodista: «Le dice que a él le dolió que después de pedirle disculpas en ese avión a toda la familia, ella lo siguió matando por venganza», a lo que ella le respondió: «¿Qué venganza? A mí me importás tres p… y a Ángel le importás menos que a mí».

¿Qué dijo Jorgelina Cardoso sobre la vuelta de Ángel Di María a Rosario Central?

“Desde el 2021 que intentamos volver, primero fue la pandemia, y ahora se dio, se alinearon los planetas y futbolísticamente el sueño es de él, pero yo siempre tuve ganas de volver y a Rosario”, comenzó la mujer del campeón del mundo en el ciclo de América TV y sumó: “Nosotros estamos tranquilos, hay algo que decimos siempre que lo que ve afuera es que Rosario es tierra de nadie y no es así, uno viviendo acá, Rosario es una ciudad maravillosa, con muchas cosas hermosas y lo malo siempre hace ruido, pero la gente siempre quiere volver”.

“Nosotros estamos en otra situación económica, la gente que se va a otro país a veces se le hace difícil volver, nosotros tenemos la suerte de poder volver y nos vamos a agarrar a nuestra tierra como sea», continuó Jorgelina Cardoso sobre la vuelta de Ángel Di María y cerró: “No soy rencorosa, soy memoriosa, entiendo al hincha de Central, pero no la bronca, hubo mucha violencia, exagerada y contra mí, se implantó la idea de que soy la que le implantó las ideas a Ángel, pero yo sólo lo acompañó”.