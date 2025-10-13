ESCUCHÁ RN RADIO
A qué hora estrena Masterchef Celebrity, cómo verlo en streaming y los nombres de los 24 participantes 

El reality de cocina regresa a la pantalla de Telefe, pero también saldrá gratis por plataformas y canales de streaming, por lo que será toda una novedad. 

La pantalla de Telefe recibe el regreso de un fenómeno con MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más relevante del planeta, inicia su nueva edición este lunes 13 de octubre, a las 22 horas, con el desafío de encontrar al cocinero aficionado más destacado entre las celebridades. 

Después de la final de La Voz Argentina, Wanda Nara asume la conducción del ciclo, mientras que el jurado más riguroso estará listo para evaluar cada plato: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui

Las cocinas más conocidas se preparan para recibir a 24 figuras provenientes de diversas áreas. Los participantes deberán afrontar cada noche un desafío culinario diferente. en el que tienen que demostrar su talento y destreza para asegurar su permanencia en el programa y aspirar al anhelado trofeo. 

La nueva temporada se presenta con un estudio completamente renovado, que incorpora alta tecnología y promete una variedad de sorpresas para que la audiencia goce de la adrenalina y la inventiva que se despliegan en las cocinas. 

Los famosos que serán parte de la nueva edición de Masterchef Argentina

  1. Alex Pelao
  2. Andy Chango
  3. Cachete Sierra
  4. Chino Leunis
  5. Claudio “Turco” Husaín
  6. Diego “Peque” Schwartzman
  7. Emilia Attias
  8. Esteban Mirol
  9. Eugenia Tobal
  10. Evangelina Anderson
  11. Ian Lucas
  12. Jorge “Roña” Castro
  13. Julia Calvo
  14. La Joaqui
  15. La Reini
  16. Luis Ventura
  17. Marixa Balli
  18. Maxi López
  19. Miguel Ángel Rodríguez
  20. Momi Giardina
  21. Pablo Lescano
  22. Sofi Martínez
  23. Susana Roccasalvo
  24. Valentina Cervantes

Cómo ver Masterchef Celebrity por streaming

Los episodios del certamen se emitirán de forma simultánea por HBO Max. En esta plataforma, todos los programas quedarán disponibles después de su transmisión por televisión.

Masterchef Celebrity ofrecerá, además, una experiencia multiplataforma singular. Por medio de Streams Telefe, se podrá seguir la «Reacción en vivo» con Grego Rossello y Nati Jota, que se emitirá por YouTube y Twitch.

A esta propuesta se suma una novedad: la MLS, MasterChef Liga de Streamers. Por primera vez, creadores de contenido conocidos podrán reaccionar a cada emisión desde sus propios canales, de forma paralela a la reacción de Grego y Nati. Estos streamers, que pasan a ser voces oficiales, compartirán la vivencia del programa con sus comunidades.

Los elegidos para esta iniciativa son:

Momo
Mernuel
Bauletti
Coker
Rober Galati
Caro Trippar
Boffe
Teo DM


