La Voz Argentina: Joaquín Martínez, el joven de Neuquén ganó una dura batalla y sigue en el reality 

Joaquín Martínez, el joven cantante de Zapala, Neuquén, dio un paso clave en La Voz Argentina tras ganar una intensa batalla frente a Matías Balerdi. Juntos interpretaron Cactus, el icónico tema de Gustavo Cerati que también versiona Abel Pintos.

Joaco Martínez sigue en La Voz Argentina: así fue su presentación

Joaquín Martínez vs. Matías Balerdi: el Team Soledad se enfrenta para ver quién sigue 🔥

Durante los ensayos, Soledad Pastorutti, su coach, había marcado el desafío: “Tienen que hacerla propia y como dúo tienen la gran oportunidad de diferenciarse”. La batalla cumplió con creces esa expectativa y, al momento de la decisión, la devolución de Soledad fue clara y emotiva: “Me gustó mucho que el unísono sonó buenísimo, porque eso es lo más difícil de hacer. Tenés que cantar años con una persona para que suene así y se nota que se llevan bien, pero me toca elegir…”.

Con palabras de aliento para ambos, Pastorutti destacó la calidad vocal de los dos participantes, pero finalmente se inclinó por Joaquín: “Demás está decir que, como digo siempre, esto no es uno de seguir el camino del artista. Todos hemos recibido muchos no en este camino. Y esto no es un no en realidad, es una regla de juego. Que si yo la pudiese cambiar la cambiaría. Creo que por una cuestión de que le imprime un poco más de sentimiento a la letra y a la canción, esta noche me voy a inclinar por Joaquín”.

Con esta victoria, Joaquín Martínez continúa su sueño dentro del popular reality de Telefe, representando a Neuquén y a toda la Patagonia.

Quién es Joaco Martínez, el joven de Zapala que sigue en La Voz Argentina

Joaco Martínez hasta poco tiempo residía en General Roca y se convirtió en una de las voces más prometedoras de la Patagonia Argentina. Desde su paso por los estudios de OLGA, el streaming conducido por Migue Granados, su carrera tomó un impulso notable. Ahora, con una base sólida de seguidores y logros artísticos, compite en La Voz Argentina.

Un zapalino que lleva la música en la sangre. Porque mientras crecía escuchaba a su papá, también a su mamá, y ni que hablar de sus tíos. En los encuentros familiares nunca faltó una guitarra, ni una melodía de folclore. Todo era absorbido por Joaquín, que a los 18 compuso su primera canción y desde ese momento su vida fue un total despliegue.

Con “El Ocaso” logró ganar IUPA canta y se llevó todas las menciones en el certamen.