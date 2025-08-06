La Voz Argentina: se confirmaron los artistas que acompañarán al jurado en los Knock Out

El próximo lunes 11 de agosto a las 21:45, comenzaría una nueva etapa en La Voz Argentina: los esperados Knock Out, donde los participantes se enfrentarán por un lugar en los shows en vivo. Y ya se confirmaron los artistas invitados que acompañarán a cada coach durante esta fase clave del certamen.

¿Qué artistas se suman a couchear en La Voz Argentina?

Después de unas intensas batallas, donde cada coach contó con el apoyo de un colega o amigo musical, llegan nuevos nombres a sumarse al programa de Telefe, con una fuerte presencia de artistas consagrados y otros con una carrera en ascenso. El periodista Guillermo Barrios (@OkGuilleBarrios) reveló los artistas que se suman a La Voz Argentina.

Así queda conformado el equipo de los Knock Out:

Luck Ra estará acompañado por Cazzu , en reemplazo de su pareja La Joaqui , quien participó en las batallas.

estará acompañado por , en reemplazo de su pareja , quien participó en las batallas. Ale Sergi , quien había trabajado junto a Valeria Lynch , ahora se suma a Emmanuel Horvilleur , con quien compartirá la elección de los próximos talentos.

, quien había trabajado junto a , ahora se suma a , con quien compartirá la elección de los próximos talentos. Lali Espósito , que en batallas estuvo con Dillom , contará ahora con la sensibilidad musical de Zoe Gotusso .

, que en batallas estuvo con , contará ahora con la sensibilidad musical de . Por último, Soledad Pastorutti recibirá el apoyo del icónico Chaqueño Palavecino, luego de haber sido acompañada por la joven promesa Yami Safdie.

Los Knock Out prometen ser una etapa de emociones, decisiones difíciles y mucho talento en escena. La competencia se intensifica y los equipos comienzan a definirse rumbo a los shows en vivo.

Tensión en La Voz Argentina: Lali hizo un tercer “robo” y estallaron las redes

En el comienzo de esta nueva etapa, el conductor Nico Occhiato explicó que esta edición del certamen sumaba la posibilidad de que los jurados puedan “robar” a uno de los participantes de otro equipo que resulte eliminado, y así sumarlo a su team. Esto, según detalló, se podía hacer dos veces por coach.

En este marco, este martes Lali decidió salvar a Santiago Maluendez del Team Miranda!, quien perdió su batalla con Emiliano Villagra. Con un detalle: es el tercer “robo” de la catante, lo que desató polémica en las redes sociales.

Al respecto, en el stream de Telefe se comunicaron con Diego Núñez, productor Ejecutivo de La Voz Argentina, para explicar la situación y la flexibilidad de las reglas del certamen.

“Consideró que tenía que robar una vez más. Las reglas no están en ningún lugar. Luego todos tendrán que tener los mismos participantes, por lo que va a tener que eliminar a uno más en los ‘nocaut’”, señaló Núñez, que insistió en que “el programa es dinámico”.