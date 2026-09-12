Marcelo Tinelli y Andrea Frigerio: el romance oculto que habría desatado la guerra con Jorge Rial

Una vieja historia de la televisión argentina volvió a salir a la luz en medio del renovado enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial. Esta vez, Luis Ventura retrocedió más de 30 años y reveló un supuesto romance que habría tenido como protagonista a Andrea Frigerio y que, según su versión, habría marcado uno de los primeros grandes quiebres entre los conductores.

El periodista reconstruyó lo que habría sucedido a mediados de los años 90, cuando Rial y Frigerio compartían pantalla y Tinelli ya era una de las figuras más poderosas de la televisión. Según Ventura, Rial habría estado enamorado de su compañera mientras ella habría iniciado un acercamiento sentimental con el entonces conductor de VideoMatch.

Sin embargo, hay un dato central: ni Tinelli ni Frigerio confirmaron públicamente ese supuesto romance. La historia corresponde al relato de Ventura, quien además presentó material de archivo de 1995 que, según sostuvo, permite entender el clima que existía en aquellos años.

Andrea Frigerio, Marcelo Tinelli y Jorge Rial: una historia que comenzó en los 90

La relación profesional entre Andrea Frigerio y Jorge Rial está documentada. Ambos compartieron televisión durante los años 90, cuando el periodista comenzaba a consolidarse como conductor de ciclos dedicados al mundo del espectáculo.

Décadas después, Frigerio recordó aquella etapa y aclaró cuál había sido realmente su relación con Rial. En una entrevista con La Nación publicada en 2021 aseguró que “nunca” fueron amigos y explicó que eran simplemente compañeros de trabajo.

Después de compartir pantalla con Rial, la carrera televisiva de Frigerio tomó otro rumbo. Un archivo de La Nación de fines de los años 90 señala que, cuando Rial cambió de canal, ella permaneció en Telefe y Marcelo Tinelli la contrató para realizar Almorzando con Andrea.

Es en ese momento donde, según Ventura, habría comenzado la historia que ahora vuelve a sacudir al espectáculo.

El supuesto romance de Marcelo Tinelli y Andrea Frigerio

En PrimiciasYa, Ventura aseguró que Rial habría estado enamorado de quien era su coconductora, aunque inicialmente evitó identificarla directamente y se limitó a mencionar las iniciales “A.F.”.

“En el medio de toda esa historia, Jorge en realidad, durante mucho tiempo estuvo muy enamorado de quien era su coconductora en el programa”, sostuvo.

Siempre según su relato, cuando el ciclo llegó a Telefe la relación entre Frigerio y Tinelli habría comenzado a volverse cada vez más cercana.

“Su compañera de rubro empieza a tener una relación más cercana con Tinelli. Cada vez más cercana hasta que empezaron los rumores”, afirmó Ventura.

El periodista aseguró que las versiones sobre ese supuesto vínculo comenzaron a circular dentro del canal hasta convertirse, según sus palabras, en “un secreto a gritos”.

La reacción que habría tenido Jorge Rial

La aparición de Tinelli en escena habría provocado un fuerte impacto en Rial. Ventura sostuvo que el conductor se habría enterado de las versiones que circulaban sobre su compañera y que aquello habría contribuido al deterioro de su relación con el creador de VideoMatch.

“Jorge se enloqueció en ese momento”, afirmó el periodista.

Ventura incluso ubicó el episodio como un posible punto de partida de una enemistad que, con distintas intensidades, atravesó buena parte de las carreras televisivas de Rial y Tinelli.

Sin embargo, la propia Frigerio ofreció años después una descripción diferente sobre su vínculo con Rial: aseguró que jamás habían sido amigos y que su relación se limitaba estrictamente al trabajo.

El hotel y la versión que Luis Ventura conoció por Jacobo Winograd

Uno de los detalles más fuertes de la historia relatada por Ventura involucra a Jacobo Winograd y al Hotel Sheraton.

El periodista recordó que solía encontrarse allí con Winograd, quien le proporcionaba información y rumores del ambiente del espectáculo. Según contó, fue él quien le habría advertido sobre supuestos encuentros de Tinelli con la coconductora de Rial.

Ventura afirmó que Winograd le decía que Tinelli concurría “una o dos veces por semana” al hotel con la mujer, aunque evitó afirmar qué ocurría durante esos presuntos encuentros.

La versión, según sostuvo, comenzó luego a tomar fuerza en los medios. Ventura aseguró que el diario Crónica llegó a publicar en tapa el supuesto romance y que la revista Flash también se hizo eco de la historia.

Fue entonces, siempre de acuerdo con su reconstrucción, cuando la situación habría alcanzado otra dimensión para Rial.

La supuesta “prueba” que apareció 30 años después

La historia tuvo un nuevo capítulo cuando Ventura mostró un material de archivo fechado en noviembre de 1995.

El periodista exhibió anotaciones manuscritas vinculadas con una rutina televisiva de aquellos años y llamó la atención sobre una frase: “¿Me extrañás mucho?”.

Para Ventura, el documento constituye una evidencia de que existía una situación particular detrás de cámara y de que las tensiones entre los protagonistas no son una construcción reciente.

Sin embargo, esa anotación no demuestra por sí misma la existencia de una relación sentimental entre Tinelli y Frigerio. Sí funciona como un elemento de archivo que Ventura incorporó para respaldar su reconstrucción de aquellos años.

El dato confirmado sobre Andrea Frigerio y Marcelo Tinelli

Más allá de los rumores sentimentales, sí está comprobado que Frigerio trabajó profesionalmente con Tinelli después de su etapa junto a Rial.

Un artículo publicado por La Nación en 1997 repasó su trayectoria y señaló que la conductora había llegado a la televisión junto a Rial y que, cuando este se marchó de Telefe, Tinelli la contrató para realizar Almorzando con Andrea.

Por eso, hay dos planos diferentes en esta historia: el vínculo profesional está documentado, mientras que el supuesto romance pertenece a la versión revelada por Ventura y nunca fue confirmado públicamente por sus protagonistas.

Una historia que reapareció en plena guerra entre Rial y Tinelli

Más de tres décadas después, el supuesto triángulo volvió a quedar bajo los reflectores justamente cuando Rial y Tinelli atraviesan un nuevo enfrentamiento público.

Para Ventura, aquella situación sentimental habría sido clave en el deterioro del vínculo entre ambos. “Ahí empieza el principio del fin”, sostuvo al reconstruir la historia.

Así, un rumor que habría circulado por los pasillos de la televisión en los años 90 reapareció 30 años después y agregó un capítulo inesperado a la histórica rivalidad entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial.

Por ahora, la historia tiene una certeza y una incógnita: Frigerio trabajó primero junto a Rial y posteriormente fue contratada por Tinelli; el supuesto romance con el conductor, en cambio, continúa siendo una versión atribuida a Luis Ventura que los protagonistas no confirmaron públicamente.