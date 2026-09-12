Preocupación por la salud de Soledad Silveyra: sigue internada y se conoció cómo continuará su recuperación

Soledad Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi después de la fuerte caída que sufrió en su casa el domingo 6 de septiembre y que le provocó una fractura de pelvis. A casi una semana del accidente, se conocieron nuevos detalles sobre la evolución de la actriz y sobre el tratamiento que deberá afrontar.

La última información llevó tranquilidad respecto de su estado general: Silveyra se encuentra estable y está de mucho mejor ánimo, aunque todavía deberá permanecer bajo cuidados médicos y tendrá por delante una recuperación prolongada.

Cómo está Soledad Silveyra hoy

El periodista Daniel Ambrosino dio a conocer en las últimas horas novedades sobre la actriz. Según informó, Solita continúa hospitalizada después de la caída, pero se encuentra “de mucho mejor ánimo”.

Si bien su cuadro físico no habría registrado cambios significativos, la evolución anímica fue señalada como una buena noticia mientras permanece acompañada por su familia y bajo seguimiento médico.

Además, la información más reciente señala que no sería necesario someterla a una operación y que el tratamiento estará centrado en un período extenso de reposo para permitir la recuperación de la lesión.

Qué le pasó a Soledad Silveyra

La actriz de 74 años sufrió una caída en su domicilio el domingo 6 de septiembre. Tras el accidente fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde los estudios determinaron que presentaba una fractura en la pelvis.

Su hijo Baltazar Jaramillo fue uno de los primeros en brindar precisiones sobre la situación. En diálogo con distintos medios explicó que la recuperación sería extensa y que inicialmente los médicos habían descartado una intervención quirúrgica.

“Va a ser una muy larga recuperación”, había anticipado Jaramillo, mientras la familia comenzaba a evaluar cómo continuar el tratamiento una vez que pudiera abandonar el sanatorio.

Por qué Soledad Silveyra continúa internada

En un primer momento se había analizado la posibilidad de que la actriz continuara su recuperación mediante una internación domiciliaria. Sin embargo, posteriormente se decidió extender su permanencia en el Otamendi.

Baltazar Jaramillo explicó a La Nación que la decisión estaba relacionada principalmente con los dolores que todavía experimentaba su madre y no con una complicación de su cuadro.

La recuperación podría demandar varias semanas. De acuerdo con lo informado por Infobae, inicialmente se estimó un período de alrededor de 45 días de reposo, durante los cuales la lesión deberá consolidarse.

La duda sobre una posible operación

Durante esta semana surgieron versiones contrapuestas respecto de la posibilidad de una cirugía. El martes se informó que los médicos habían vuelto a analizar esa alternativa y que una junta médica evaluaría el cuadro de Silveyra.

Sin embargo, las informaciones difundidas entre el viernes 11 y este sábado 12 señalaron nuevamente que la actriz no sería operada y que deberá cumplir con un período prolongado de reposo.

De esta manera, y a la espera de cualquier nueva comunicación de la familia o del equipo médico, el panorama actual es de estabilidad, con una recuperación que será lenta pero sin indicios públicos de un agravamiento de su estado.

El problema de salud que Soledad Silveyra atravesaba antes de la caída

El accidente ocurrió cuando la actriz ya venía lidiando con fuertes dolores en la zona de la cadera. Semanas atrás había contado públicamente que padecía trocanteritis, una inflamación que afecta la región lateral de la cadera y que incluso había interferido con su actividad profesional.

Silveyra había manifestado además sus deseos de recuperarse para regresar a los escenarios. Ahora, tras la fractura de pelvis, la prioridad será completar el reposo y la rehabilitación antes de retomar su actividad artística.