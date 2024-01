Lali apareció después de su cruce con Milei: habló de los «haters» y su vínculo con Peter Lanzani

Luego de su cruce con el presidente Javier Milei, Mariana «Lali» Esposito reapareció en los medios ayer en el programa de streaming Olga, que actualmente esta siendo transmitido en la ciudad uruguaya de Punta del Este.

Al llegar, se sacó fotos con los fanáticos que la esperaban en la puerta e hizo una entrada cómica subiéndose a la mesa del programa. En la entrevista la cantante argentina habló de todo un poco: desde su trato con el odio que recibe en redes, las mujeres en la escena musical argentina y su vínculo con Peter Lanzani.

El vivo estuvo lleno de momentos cómicos y divertidos pero también de un momento emotivo que hizo llorar a Lali. Entre los integrantes del programa se encuentra Cande Vetrano, quién trabajó con Lali desde que eran muy pequeñas en la tira juvenil Casi Ángeles. La actriz le expresó a la interprete de «Disciplina» su amor y admiración: «Es una persona muy maravillosa, muy generosa y hace todo desde el amor. Siento que lo más genial de ella es como hace las cosas».

«Para mi es una inspiración absoluta ser parte de su vida y ser su amiga y poder compartir todo su camino» concluyó la conductora de Paraíso Fiscal. “Estoy llorando debajo de los lentes. Te amo, amiga” le contestó Lali emocionada.

Lali y como lidiar con los «haters»

Cuando Fer Dente le preguntó acerca de los mensajes de odio que recibe en redes la cantante dijo que realmente no le afectan.

“Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización. Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién sos en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final.» comentó la artista.

"No me permito hacer que esa bala me toque": Lali habló sobre las criticas por sus dichos en redes sociales. Lali? A prueba de balas. pic.twitter.com/rSBVMdT7Ft — OLGA (@olgaenvivo) January 15, 2024

Su vínculo con Peter Lanzani y el corto que grabaron juntos: «Sale precioso»

Lali recientemente lanzó «Mi Fiesta» un corto que funciona como videoclip doble de «Baum Baum»y «Corazón Perdido» temas que forman parte de la versión deluxe de su disco homónimo. En el corto hace un inesperado cameo Peter Lanzani, el actor expareja de la cantante con quién actuaba en Casi Ángeles. La aparición de Lanzani enloqueció a los fans, sobre todo a aquellos quienes amaban la pareja que hacían los artistas.

«Debo confesar que a mi me daba pánico, con la confianza que tengo con Peter de años de amor, de amistad y aparte es uno de los seres de luz que ha pisado esta tierra. Me daba mucho pudor animarme a preguntarle si quería participar en el video porque yo decía, ‘este es un actor consagrado’. No quiero que lo haga por que me quiere» comentó Espósito acerca del corto.

Además, agregó un comentario que enloqueció a los fanáticos: «Y aparte chicos, sale preciosos Peter. Yo me confundí eh. Yo dije ‘¿por qué me fui de ahí? ¿qué pasó?».

Anécdota de cómo Lali invita a Peter Lanzani a “Mi Fiesta” 💚✨ pic.twitter.com/4hWztZvlQX — Jess 🇲🇽 (@intuitionespos) January 15, 2024

«Las chicas que están en la escena son todas unas bestias»

«Que yo me haya animado a hacer algo quizás que en ese momento no había no quita merito que las chicas que están en la escena sean todas unas bestias» comentó Lali cuando se le preguntó acerca sobre su influencia en la industria musical.

También, habló sobre dos de las figuras más importante en la música argentina actualmente: «María es la mujer mas escuchada de la argentina, (agotó) dos Rivers, Emilia 10 Movistar (Arena), todas ellas tienen un merito y un desafío en su tiempo que enfrentar.»