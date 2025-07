Víctor Díaz volvió a pedir trabajo a un mes de ser echado de una estancia: “A los patrones del campo les digo”

A un mes de haber sido echado de la estancia donde trabajó durante más de diez años, Víctor Díaz, el peón rural paraguayo que conmovió a miles en redes sociales, volvió a pedir trabajo públicamente a través de un video.

El pedido de Víctor Díaz en sus redes para volver a trabajar en el campo

“Hoy hace un mes que me quedé sin trabajar. Mi cuerpo no quiere vaguear, necesita trabajo”, expresó Víctor en un mensaje dirigido especialmente a los patrones rurales.

El joven, que se hizo viral tras mostrar entre lágrimas su despedida de Manchita, su perra y compañera en el campo, insiste en su deseo de volver a trabajar en lo que sabe hacer. “Así, a todos los patrones del campo les digo: si tienes un trabajito, dame. Yo no te voy a fallar. Diez años sufrí en el campo, me pagaban poco y me trataban mal, y al final yo soy el malo ahora”, se lamentó.

Sin recursos para mantenerse, Díaz reconoció: “No tengo cómo encontrar ahora. Así que si ves mi video, dame el trabajo y listo. Si vos tenés todo en regla, no te va a pasar nada. Tenés que tratar bien a los empleados, a los peones”, remarcó, apelando a que las condiciones laborales sean dignas.

Mientras tanto, Víctor anunció que lanzará en los próximos días unas remeras con su frase icónica para reunir algo de dinero y “zafar un poco para no pasar hambre”.

Fiel a su estilo humilde, cerró su mensaje con un pedido de fuerza a sus seguidores: “Todavía sigue gente sin nervios a todos y sigan luchando”.

El caso de Víctor expuso la dura realidad de muchos trabajadores rurales que, como él, luchan por un empleo digno y mejores condiciones de trabajo.

¿Qué pasó con el trabajo que había conseguido en Paraguay?

A Víctor lo habían presentado hace pocos días en la empresa TG Group, encargada de proveer insumos agrícolas en Paraguay. La tarea que tuvo el peón rural fue de «influencer» para promocionar las redes y la marca, sin embargo, esto parece que solo fue una ayuda mutua: víctor hizo crecer la marca en Instagram y fue retribuido por eso.

Luego del evento por el que viajó a Paraguay para trabajar en las redes sociales junto a los asesores de comunicación de la empresa, Víctor volvió a pedir trabajo en el campo y dejó dudas sobre lo que pasó.

Aunque Víctor no contó el arreglo que hizo TG Group, su futuro está lejos de la empresa por lo que se puede entender, ya que pidió a todos los patrones del campo que le den trabajo con las condiciones laborales que exige la ley.