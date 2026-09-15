Mario Pergolini sorprendió con su fanatismo por “Margarita” y habló del final de la serie

El conductor de “Otro Día Perdido” demostró que sigue de cerca la ficción de Cris Morena protagonizada por Mora Bianchi. Habló de la tercera y última temporada y sorprendió al revelar cuánto conoce de la historia y sus canciones.

ATENCIÓN: esta nota contiene spoilers sobre la tercera temporada y el final de “Margarita”.

Mario Pergolini sorprendió al revelar una faceta inesperada: es fanático de “Margarita”, la serie creada por Cris Morena que conquistó a una nueva generación y que actualmente transita su tercera y última temporada.

Durante Otro Día Perdido, el ciclo que conduce por El Trece, Pergolini habló de la ficción protagonizada por Mora Bianchi y dejó en evidencia que no se trata simplemente de una serie que conoce de nombre: sigue la trama, está al tanto de lo que sucede con sus personajes y hasta conoce varias de sus canciones.

La revelación llamó la atención por tratarse de una ficción juvenil, pero también porque Pergolini históricamente mantuvo una relación particular con los productos televisivos de Cris Morena.

Mario Pergolini y su inesperado fanatismo por “Margarita”

Durante el programa, el conductor comenzó a hablar sobre la historia y terminó sorprendiendo a sus compañeros por el nivel de detalle con el que seguía los acontecimientos de la tercera temporada.

Pergolini se mostró especialmente interesado por el desenlace de Margarita, el personaje interpretado por Mora Bianchi, y dejó en claro que llegó hasta los últimos capítulos.

Su entusiasmo no se limita a la trama. También reconoció canciones de la ficción, uno de los componentes fundamentales del universo creado por Cris Morena desde sus primeras producciones juveniles.

La situación generó un divertido intercambio en el estudio y mostró una versión poco habitual del conductor.

SPOILER: qué dijo Pergolini sobre el final de “Margarita”

A partir de aquí se revelan detalles del desenlace de la serie.

Pergolini se refirió directamente a lo que ocurre en los capítulos finales y comentó aspectos vinculados con el destino de Margarita y los personajes centrales de la historia.

El conductor demostró así que siguió la temporada hasta su definición y habló del cierre de las diferentes tramas que acompañaron a los protagonistas desde el comienzo de la ficción.

El comentario resulta especialmente significativo para los fanáticos porque esta vez no se trata simplemente del final de una temporada: la tercera entrega fue anunciada como la despedida definitiva de “Margarita”.

Por qué la tercera temporada marca el final de “Margarita”

La tercera temporada comenzó a estrenarse el 24 de agosto de 2026 por HBO Max y fue concebida como el cierre de la historia. Está integrada por 20 episodios, distribuidos en tandas de cinco capítulos.

Los episodios de la segunda y tercera temporada habían sido grabados de manera consecutiva, por lo que el elenco ya conocía desde hacía tiempo el destino de sus personajes.

Mora Bianchi anticipó antes del estreno que la historia tendría un verdadero cierre. La actriz aseguró que las diferentes piezas de la trama encontraban sentido en esta última etapa y se mostró movilizada por tener que despedirse del personaje que transformó su carrera.

“Margarita”, la historia que nació del universo de “Floricienta”

La ficción creada por Cris Morena debutó en 2024 y nació como un spin-off de “Floricienta”, una de las tiras juveniles más exitosas de la televisión argentina.

La historia tiene como protagonista a Margarita, interpretada por Mora Bianchi, y recupera personajes, referencias y elementos del universo original, aunque construye una trama propia para una nueva generación de espectadores.

La tercera temporada retomó el conflicto después de que Delfina volviera a ocupar una posición de poder, mientras Margarita y sus hermanos avanzaban sobre las verdades relacionadas con los Calderón de la Hoya, su identidad y el misterio alrededor de su padre.

Además, la entrega final recuperó a figuras conocidas por los seguidores de Floricienta, entre ellas Fabio Di Tomaso, cuyo regreso como el Conde fue una de las grandes apuestas para conectar ambas historias.

El cierre de una nueva generación de Cris Morena

Con el desenlace de la tercera temporada, Margarita completa un recorrido que comenzó dos décadas después del fenómeno de Floricienta.

La ficción logró construir su propia comunidad de seguidores y convirtió a Mora Bianchi y varios de sus jóvenes protagonistas en nuevas figuras del universo de Cris Morena. Sus canciones, además, trascendieron la pantalla y se trasladaron a shows en vivo.

Y entre los seguidores apareció alguien que pocos esperaban: Mario Pergolini, que terminó demostrando frente a las cámaras que sabe mucho más de Margarita de lo que cualquiera hubiera imaginado.