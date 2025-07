En las últimas horas seguidores, familiares y allegados de Alejandra «Locomotora» Oliveras se despidieron de la exboxeadora tras conocerse la noticia de su muerte. Su partida conmovió al país y las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño.

La nueva serie de Netflix «En el barro« contó con el debut de la Locomotora Oliveras como actriz y desde la producción también se expresaron con un sentido mensaje, tras su muerte reciente.

Locomotora Oliveras: El dolor del elenco de «En el barro», la serie donde debutó como actriz

En las últimas horas las redes sociales se colmaron de sentidos mensajes de despedida a la Locomotora Oliveras, luego de conocerse la noticia de su muerte este lunes 28 de julio 2025, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La exboxeadora estaba internada con pronóstico reservado desde el 14 de julio 2025.

La Locomotora debutó como actriz en el spin-off de El Marginal, que prepara su estreno en Netflix para el próximo 14 de agosto 2025. En las redes sociales de la serie y los perfiles de quienes compartieron rodaje con ella, también se despidieron con un sentido mensaje: “Gracias Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”, publicaron junto a imágenes de la deportista caracterizada como Rocky, la reclusa que interpretó en la ficción.

Así mismo Cecilia Rossetto, su compañera de «En el barro«, subió una foto de ambas abrazadas y sonriendo, acompañada de un mensaje que expresa la tristeza de todo el elenco: “Todas las actrices del elenco de ‘En el barro’ estamos muy conmovidas por la muerte de Alejandra. Compartimos con ella muchas horas de grabación diarias y ella fue todo el tiempo una compañera generosa, dulce, honesta, de esa musculatura, había una chica humilde de gran calidad que desparramaba cariño. ¡Hasta siempre, Loco!”.

Locomotora Oliveras: Su debut como actriz en «En el barro», la nueva serie de Netflix

Locomotora Oliveras se animó a la actuación e interpretó a Rocky en la nueva serie de Netflix, que se estrena este 14 de agosto 2025. En la serie, su personaje aparece entrenando, motivando a otras internas y desplegando la energía que cultivó en el boxeo desde sus primeros años.

Desde la producción reconocieron a la exboxeadora por su entrega y entusiasmo para interpretar al personaje. En videos del backstage, la Locomotora se impuso como referente y modelo a seguir: entre grabaciones y pausas, organizaba rutinas de ejercicio físico y alentaba a sus compañeras a sobreponerse al cansancio o las dificultades.

Oliveras confesó que aceptó el papel que la llevaría a debutar como actriz, por la historia del personaje: “Cuando me contaron sobre el papel y el motivo por el que estoy en la cárcel, dije que sí. Si me decían que era para interpretar a una narco o a una ladrona no iba a poder hacerlo. Pero, por el motivo por el que mi personaje asesinó, lo acepté”,comentó en la mesa de Almorzando con Juana (El Trece).