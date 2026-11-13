Martín Fierro de Cable 2026: Eduardo Feinmann ganó el Oro y esta es la lista completa de ganadores

La televisión argentina celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro de Cable 2026 este jueves 12 de noviembre. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reunió a periodistas, conductores, productores y figuras destacadas de las principales señales del país. El gran protagonista fue Eduardo Feinmann, quien se quedó con el Martín Fierro de Oro.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la entrega se realizó en el Goldencenter de Buenos Aires, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe y transmisión por A24. La ceremonia reconoció a las producciones y profesionales de la televisión por cable correspondientes a 2025, con 35 categorías y distinciones especiales.

Eduardo Feinmann ganó el Martín Fierro de Cable de Oro 2026

Uno de los momentos más importantes de la noche llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia.

El galardón quedó en manos de Eduardo Feinmann, quien también había sido distinguido como mejor conductor masculino por su trabajo en Noticiero A24.

La señal A24 tuvo una participación destacada en la ceremonia. Además del reconocimiento a Feinmann, obtuvo premios en categorías como servicio informativo, producción integral y programa periodístico.

Por su parte, TN sumó estatuillas por la labor de Ariel Tarico, Alejandra Peñalva y el equipo de TN Deportivo, entre otros reconocimientos.

Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores, categoría por categoría

Estos fueron los premiados de la edición 2026:

Noticias, periodismo y conducción

Martín Fierro de Oro: Eduardo Feinmann.

Eduardo Feinmann. Señal de noticias: A24.

A24. Servicio informativo: A24.

A24. Programa periodístico: WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24). Interés general: Duro de Callar, con Tomás Méndez (Crónica TV).

Duro de Callar, con Tomás Méndez (Crónica TV). Magazine: Mañanas Picantes, con Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

Mañanas Picantes, con Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12). Noticiero diurno: Siempre Noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).

Siempre Noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV). Noticiero central: Diario de las 20, con Analía Argento (Argentina 12).

Diario de las 20, con Analía Argento (Argentina 12). Conducción masculina: Eduardo Feinmann (A24).

Eduardo Feinmann (A24). Conducción femenina: Marina Calabró (A24).

Marina Calabró (A24). Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (C5N).

Rosario Ayerdi (C5N). Labor periodística masculina: Pablo Rossi (A24).

Pablo Rossi (A24). Cronista o movilero: Alejandro Moreyra (C5N).

Alejandro Moreyra (C5N). Producción integral: América 24 (A24).

Entretenimiento, cultura y humor

Labor humorística: Ariel Tarico, por Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN).

Ariel Tarico, por Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN). Juegos, entretenimientos, reality y humor: Tarico Fake News (TN).

Tarico Fake News (TN). Cultural y educativo: Mi país, con Victoria Vanella (Argentina 12).

Mi país, con Victoria Vanella (Argentina 12). Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo, con Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).

Mandinga Tattoo, con Diego Staropoli (Canal de la Ciudad). Entrevistas: Luis Novaresio Entrevista (A24).

Luis Novaresio Entrevista (A24). Musical: Cultura DJ, con Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).

Cultura DJ, con Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad). Infantil y juvenil: Selenkay, segunda temporada (Disney Channel).

Selenkay, segunda temporada (Disney Channel). Documental: Octubre TV (Argentina 12).

Deportes y programas especializados

Programa deportivo: Paso a paso, con Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).

Paso a paso, con Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports). Periodístico deportivo: TN Deportivo (TN).

TN Deportivo (TN). Labor periodística deportiva: Diego Latorre y Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN).

Diego Latorre y Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN). Programa rural: Tranquera abierta (Canal Rural).

Tranquera abierta (Canal Rural). Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina, con Diego D’Angelo.

Turismo Argentina, con Diego D’Angelo. Temas médicos: Doctor C, con Guillermo Capuya (C5N).

Doctor C, con Guillermo Capuya (C5N). Programa culinario: Maestros de la medialuna, con Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

Maestros de la medialuna, con Juan Manuel Herrera (El Gourmet). Programa económico: Economía & Real Estate, con Daniel Zampone (Metro).

Economía & Real Estate, con Daniel Zampone (Metro). Servicios: El defensor, con Adrián Frascino (Crónica TV).

Columnistas y otras distinciones

Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva (TN).

Alejandra Peñalva (TN). Columnista político: Daniel Bilotta (LN+).

Daniel Bilotta (LN+). Columnista económico: Andrés Lerner (C5N).

Andrés Lerner (C5N). Columnista policial y judicial: Nicolás Pizzi (LN+).

Nicolás Pizzi (LN+). Panelista: Rodolfo Cingolani (TyC Sports).

Rodolfo Cingolani (TyC Sports). Aviso publicitario: Easy a Todo, de Easy y Don by Havas.

Los homenajes especiales de los Martín Fierro de Cable 2026

La gala también tuvo espacio para reconocer a figuras y señales que marcaron la historia de la televisión argentina.

Canal 26, Canal Rural y Canal A recibieron homenajes por sus 30 años de trayectoria en la televisión por cable.

Además, Eduardo Eurnekian fue distinguido por su contribución al desarrollo de la industria televisiva.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de APTRA, Luis Ventura, quien destacó la importancia de reconocer el trabajo de los profesionales de los medios argentinos.

A24 y TN, entre los protagonistas de los Martín Fierro de Cable

A24 y TN llegaron a la ceremonia como las señales con mayor cantidad de nominaciones, con 21 candidaturas cada una.

Sin embargo, A24 terminó ocupando un lugar central entre los premiados, especialmente por los reconocimientos a Eduardo Feinmann, Marina Calabró y sus producciones periodísticas.

La edición 2026 de los Martín Fierro de Cable dejó así una nueva lista de ganadores y consagró a Eduardo Feinmann como la figura más destacada de la noche, tras recibir el máximo galardón de APTRA.