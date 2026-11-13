Maxi López reaccionó a la amenaza de Martín Migueles a Mauro Icardi y sorprendió con su respuesta

Maxi López volvió a quedar involucrado en el conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, aunque esta vez por una inesperada mención de Martín Migueles, actual pareja de la conductora. Después de que se difundiera un video del enfrentamiento entre ambos hombres, el exfutbolista fue consultado sobre lo sucedido y sorprendió con una respuesta tajante.

Según informó PrimiciasYa, López habló con el programa Sálvese quien pueda (América TV), donde dejó en claro que no piensa involucrarse en la disputa. Sin embargo, cuando le preguntaron por la frase que Migueles pronunció durante su cruce con Icardi, lanzó una declaración que no pasó inadvertida.

Qué dijo Maxi López sobre Martín Migueles y Mauro Icardi

El exfutbolista fue abordado por el periodista Rodrigo Bar, quien quiso conocer su opinión sobre el nuevo enfrentamiento que involucra a su expareja.

Lejos de alimentar la polémica, Maxi López aseguró que desconoce los detalles del conflicto y que prefiere mantenerse al margen.

“No voy a hablar del tema, no sé la interna. Estoy afuera”, respondió ante las primeras preguntas.

El cronista insistió y le consultó por las declaraciones de Martín Migueles, quien había mencionado su nombre durante una discusión con Mauro Icardi.

López volvió a evitar la confrontación y explicó que actualmente tiene otras prioridades.

“Estoy enfocado en mi familia, mis cosas. Los problemas de la otra parte los resolverán ellos”, expresó.

Pero la frase que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron si le había sorprendido quedar mencionado en el enfrentamiento.

“Pocas cosas me sorprenden. Son cosas que tienen que resolver ellos”, respondió, dejando en claro que no pretende participar del conflicto.

La fuerte frase de Martín Migueles que involucró a Maxi López

La polémica comenzó después de que se conocieran imágenes de un enfrentamiento entre Martín Migueles y Mauro Icardi, ocurrido en Nordelta el viernes 6 de noviembre.

Durante la discusión, registrada en video y difundida por televisión, la actual pareja de Wanda Nara mencionó tanto a Maxi López como al cantante L-Gante.

“Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López”, lanzó Migueles mientras discutía con el futbolista.

El empresario también realizó una advertencia de tono amenazante, lo que provocó una fuerte repercusión mediática.

Las imágenes fueron difundidas el jueves 12 de noviembre y generaron nuevas preguntas sobre el enfrentamiento entre los involucrados.

Ante esa situación, Maxi López eligió no responder a la provocación ni realizar comentarios sobre Migueles.

Maxi López también habló de su relación actual con Wanda Nara

Durante la entrevista, el exfutbolista también fue consultado por su vínculo con Wanda Nara, especialmente después de que no asistiera a la presentación de la película ¿Querés ser mi hijo?, protagonizada por la conductora.

López explicó que su ausencia estuvo relacionada con compromisos laborales y no con un distanciamiento personal.

“Estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien”, aclaró.

De esta manera, buscó despejar las especulaciones sobre una posible tensión con su expareja.

Qué dijo Martín Migueles sobre su enfrentamiento con Mauro Icardi

Por su parte, Martín Migueles dio su versión del episodio en una conversación con Marina Calabró, quien compartió los detalles en televisión.

El empresario sostuvo que reaccionó después de recibir provocaciones de Icardi y aseguró que las imágenes difundidas no reflejan la totalidad de lo sucedido.

También manifestó su preocupación por las posibles consecuencias judiciales del enfrentamiento.

Mientras tanto, Mauro Icardi se presentó el jueves 12 de noviembre ante la Fiscalía de Tigre para brindar su versión de los hechos vinculados con la denuncia realizada por Wanda Nara.

Su abogado, Francisco Oneto, negó las acusaciones contra el futbolista e informó que la defensa aportó material para respaldar su declaración. La investigación continúa abierta.

En medio de este escenario, Maxi López eligió tomar distancia y concentrarse en su vida personal y profesional, sin sumarse a una polémica en la que su nombre quedó involucrado inesperadamente.