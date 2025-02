«Yuyito» González habló tras el escándalo cripto de Javier Milei: «ser honesto no es suficiente»

Amalia «Yuyito» González habló por primera vez, luego de que estallara el escándalo con la shitcoin $LIBRA en la que estuvo involucrada su pareja, el presidente Javier Milei. La conductora de Magazine se encuentra en Miami, desde donde respondió a las consultas vinculadas al mandatario y la última disputa que impacta en el mundo político y económico de Argentina. Qué dijo.

«Yuyito» González habló desde Miami: «la honestidad no es suficiente» dijo sobre Javier Milei

En diálogo con diversos medios, «Yuyito» González hizo declaraciones sobre su noviazgo con el presidente y el proyecto que este encabeza a nivel nacional: «estoy acompañando a un hombre que está cuidando el destino de mi nieta, de mis hijos y de todo un país«, dijo durante una entrevista a Infobae. También habló con una radio venezolana y se espera que este jueves dé otra nota en Miami, previo a su viaje a Washington, donde se reencontrará con Javier Milei.

Según pudieron acreditar quienes la vieron, «Yuyito» González va a todos lados acompañada por un hombre que la espera en un auto, aunque no quedó claro si es una custodia o es un chofer.

En ese contexto, la conductora elogió al equipo de trabajo de Milei y destacó que es honesto: «ser honesto solo no es suficiente. Hay que tener estrategia, hay que tener conocimiento, hay que saber hacia dónde se va, hay que tener objetivos claros, hay que ver cuándo se cumplen, hay que tener un carácter firme, hay que tomar decisiones a veces que son dolorosas, inclusive, como puede ser ‘esta persona no está más’. Pero tiene esa firmeza. Entonces, no solamente la honestidad, es una cantidad de condiciones”.

Además, dijo que está acompañando a un hombre que está guiando el destino de su nieta, el destino de sus hijos, de todo un país: «No es poca cosa, para mí es un montón. Yo tengo un hijo que ha vuelto a la Argentina porque ganó Milei. Yo ya le digo ‘amor, ya con esto estás hecho, gracias’. O le digo ‘cómo no te voy a alcanzar esto, mi amor, si estás cuidando el futuro de Josefina, de mi nieta’. Medio que bromeo así, pero en realidad es una broma que tiene el fondo absoluto de verdad».

Por último, Amalia criticó el rol de primera dama: «El tema de primera dama no es algo así por carácter transitivo, que como que soy tu novia, entonces ahora soy primera dama. No me voy a convertir en la señora de las damas de beneficencia. Con todo respeto a las señoras que lo quieran hacer, porque no me voy ahora a disfrazar de lo que no soy«.

«Yuyito» González en Miami: cómo llegó la novia de Javier Milei a Estados Unidos

La conductora de «Empezar el día» contó con la ayuda de una productora que le organizó toda su estadía en Estados Unidos y consiguió todo tipo de canjes para que no tuviera que pagar nada. Según detalló la periodista Melisa Zurita, que reside en Miami, «Yuyito tiene muchas actividades en la Iglesia Evangélica, pero se hizo un tiempo para asistir a un centro de estética«.

«Estuvo en restaurantes y cafeterías, pero también consiguió canje de hoteles y de traslados. Tiene una agenda de canjes muy variada, posteó ropa y anteojos. Desde que llegó todo fue canje hasta hizo el canje de alojamiento a cambio de una nota«, sostuvo la periodista, en diálogo con Puro Show.

Con información de Noticias Argentinas.-