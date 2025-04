Yuyito González, enojada luego de su vuelta a la televisión: «Hostigamiento y mentiras»

Amalia “Yuyito” González volvió a la televisión con su programa Empezar el Día y se mostró bastante molesta con los cronistas que la esperaron en la puerta del canal cuando empezaron a indagar en su vida personal y en su relación con el presidente Javier Milei.

Por qué se enojó Yuyito González luego de su vuelta a la TV

“Me encantó, la verdad que primer programa después de tres meses de no estar al aire, siempre el primer programa se nota, pero estuvo divino, me encantó, me encanta. Hermoso el equipo, divinos los chicos, Lucas Bertero, Facundo Ventura y Rosina Beltrán”, analizó la conductora.

Uno de los cronistas le dijo: «En el arranque del programa, hablaste, hiciste referencia al verano, que fue movido, que no ibas a responder a todo lo que se había hablado, ¿te molestó mucho todo lo que se habló?», y ella le contestó: “Siempre el hostigamiento y las mentiras molestan. Cuando ya es un hostigamiento que lo venís trayendo de un año a esta parte, que lo único que te preguntan es sobre cosas mentirosas (…) tengo que hacer lo que no hice en toda mi vida, que es tener abogados que escuchen y que vean y que decidan lo que hay que hacer”.

“No se trata de criticar, porque si puedo no gustarles y me critican, no tiene nada de malo, cada uno le gusta lo que le gusta, el tema es mentir, el tema es el hostigamiento de mentiras, o de agresiones, o cosas que ya son injuriosas. No pasa porque me critiquen. A mí tampoco me gustan un montón de programas y de personas, y, sin embargo, es mi opinión… Si ahora se meten con mi pareja, con mis clientes, con mis marcas, con mi negocio, con mis hijos, con lo que sea, ya no me queda otra. El tema son las mentiras, las agresiones respecto de la pareja, eso es una cosa que ya tienen que terminar con ese asunto de estar todo el tiempo poniendo en duda o desprestigiando el valor de la relación», continuó Yuyito, ante los cronistas, según Noticias Argentinas.

Yuyito González, Fátima Florez y Javier Milei

Luego le preguntaron a Yuyito González por Fátima Florez, la ex de Javier Milei, y ella no quiso responder. Además, se enojó por la consulta, ya que no tiene nada que ver con su vida: “No sé nada, no me interesan los temas de nada ni de nadie. No me interesa que ustedes me saquen temas que no son de mi vida (…) Eso es atacar mi relación. Ese tipo de preguntas yo las considero como atacar mi relación. Considero que insistir con pavadas inexistentes es una falta de respeto. Estoy hablando de periodistas que hacen sus programas agrediendo mi relación o mi negocio o mi trabajo o si estoy en el canal o si no estoy. Son cansadores, ya hartan con esto”.

Sobre su relación con Javier Milei, remarcó: «Excelente, hermoso, todo, enamoradísimos por cumplir un año dentro de poco y bueno, nada, sin necesidad de andar demostrando nada extra ni andar sobreactuando nada para hacer público y que convencer a nadie de nada. Vivimos puertas para adentro nuestra relación y realmente es muy respetable para mí mi relación y la cuido cada día más».