Leandro Paredes asistió al Teatro El Nacional para ver la obra protagonizada por Martín Bossi, «La cena de los tontos». El futbolista de Boca y de la Selección Argentina fue invitado por el actor y disfrutó de la función junto a su esposa, familiares y amigos.

Al final de la función, Paredes se acercó a los camarines para saludar personalmente a Martín Bossi y a parte del elenco, allí se generó un divertido momento que se hizo viral en redes sociales.

Leandro Paredes asistió al teatro invitado por Martín Bossi

El viernes por la noche Leandro Paredes asistió al Teatro El Nacional, para ver la obra protagonizada por Martín Bossi, «La cena de los tontos». La invitación fue hecha personalmente por el actor, quien se reconoce como fanático del fútbol y admirador del jugador campeón del mundo. Bossi comentó que tuvo la idea de invitar a participar al 5 de Boca y se animó a escribirle por Instagram: “La verdad es que no soy cholulo con nadie, pero mi sueño era regalarle una linda noche, como él nos regaló tantas alegrías con la Selección”, explicó.

El actor se mostró sorprendido por la naturalidad con la que se dio el intercambio: “Me contactó al toque y vino con toda su familia. Fue un momento muy lindo. Llegó media hora antes de la obra y se quedó esperando en la puerta, dentro de la camioneta. Una humildad increíble. Fue inolvidable”, contó Bossi.

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro

Al final de la obra, Leandro Paredes se puso de pie para reconocer el trabajo de los actores y desde el escenario, el elenco pidió un aplauso para el futbolista, quien se llevó una ovación de todos los presentes. Luego de eso, Paredes se acercó a los camarines y protagonizó un divertido momento junto a Martín Bossi.

En la intimidad, las dos figuras se expresaron mutua admiración y bromearon. El futbolista le regaló a Bossi una camiseta de Argentina con el número y el actor aprovechó para bromear y pedirle jugar a su lado en Boca con “dos años de contrato”.

“El primero, gratis -aclaró-. El segundo, lo mando a Hoppe (productor artístico) para arreglar con el Chelo (Marcelo Delgado, responsable del fútbol de Boca). Me pagan los viáticos y listo”, comentó entre risas el actor.

Mientras el jugador xeneize sonreía sin parar, Bossi quiso que comprobara sus cualidades técnicas y le mostró un video de un gol de tiro libre que hizo hace cinco años en un partido de aficionados: “Mirá lo que te puedo ofrecer”, presumió y continuó “Quiero que reacciones a este gol. Esto no es joda eh, no está hecho con Inteligencia Artificial”. El artista continuó bromeando y para finalizar agradeció el gesto del futbolista.