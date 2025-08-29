¿Quién es Ulises? Detalles exclusivos sobre el amante de Gimena Accardi, según LAM

El equipo de LAM sacudió el mundo del espectáculo al exponer al supuesto amante de Gimena Accardi. Mientras se especula sobre su reciente separación de Nico Vázquez, el periodista Pepe Ochoa, a cargo de la conducción del programa de América, dio a conocer detalles exclusivos sobre la supuesta infidelidad de la actriz.

¿Quién es el amante de Gimena Accardi? La revelación de LAM

Tras conocerse que Gimena Accardi habría cometido una infidelidad mientras permanecía en pareja con Nico Vázquez, Pepe Ochoa reveló este viernes por la noche el nombre y la edad de la persona con la que la popular actriz habría tenido un amorío. Sin embargo, aseguró que el vínculo podría datar del final de la relación entre los artistas.

Si bien Accardi mencionó que se trataba de «un random, una persona que no van a encontrar ni en redes sociales«, el conductor suplente de LAM indicó que el joven involucrado habría «detonado la furia del entorno de Nico (Vázquez)«.

«Encontramos al random de Gime Accardi. Nombre y toda la historia» agregó Ochoa en sus redes sociales antes de salir al aire de LAM, lo que calentó la pantalla de América para cerrar la semana.

Más tarde y en vivo, Pepe Ochoa indicó que la supuesta pareja de Accardi es un joven de 20 años y aseguró que es ajeno al medio televisivo y artístico. Además, sostuvo que la actriz compartió el último vuelo a España con el muchacho, de nombre Ulises, quien además tendría un buen pasar económico.